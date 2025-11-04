クマの目撃情報が相次いでいた千秋公園は2頭のクマの捕獲を受け、4日午前立ち入り規制が一時解除されました。



しかし、その後またクマの目撃情報が寄せられ、再び、立ち入りが規制されています。



クマの姿が目撃され、千秋公園は先月26日から立ち入りが規制されていました。



田村修アナウンサー

「今、市役所の皆さんが赤いコーンや柵などを撤去して います。千秋公園の立ち入り規制がようやく解除されました」





秋田市は2日、クマ2頭を捕獲し、4日朝も周辺をパトロールしたうえで、全部で10か所の規制を解除しました。公園が解放されるのは10日ぶりです。再び利用できるようになった市民憩いの場。紅葉が進む千秋公園を、早速、観光や散歩で訪れる人の姿がありました。大阪から訪れた女性は、クマ避けの鈴を身に着けていました。大阪から「これは百均で買いました」「こっちに来てみたら結構意外と普通にきのうもみなさん過ごしておられたので大丈夫かな？とは思いながら…」こちらは、先月25日千秋公園内に、リニューアルオープンした佐竹史料館です。開館1日で休業を余儀なくされていて、こちらも10日ぶりの受け入れ再開です。山口からの学芸員「きのうから来てて、元々この予定してたんですけれども、閉まってたので、きょうが開いたのでよかったなあと思って」田村アナ「もうちょっと開館遅かったら…」山口から「もうきょう帰る予定だったので」しかしそれもつかの間。田村アナ「千秋公園午前に利用が再開されましたが、それからわずか3時間足らずでまた立ち入りが制限されています」午前11時半ごろにまたクマの目撃情報が寄せられ、秋田市は午後になって再び公園内への立ち入りを規制しました。クマに翻弄される日々が続いています。♢♢♢♢♢また秋田市は4日午前、秋田市卸町のアミューズメント施設敷地内で麻酔銃による緊急銃猟を行いクマ1頭を捕獲しました。県内で緊急銃猟が行われるのは3例目です。