妻の遺体を焼却炉で燃やし損壊した罪で起訴されていた旭山動物園の飼育員が、殺人の罪でも起訴されました。殺人の罪で追起訴されたのは、旭山動物園の飼育員・鈴木達也被告（33）です。起訴状によりますと、鈴木被告は3月31日午後6時30分ごろから午後8時40分ごろまでの間に自宅で妻の由衣さんを殺害した罪に問われています。鈴木被告は5月、妻の遺体を燃やして損壊した罪で起訴されていて、これまでの警察の調べに対し「首をロープ