神奈川県相模原市の河川敷で高校3年生の佐藤唯来さんが遺体で見つかった事件では、6月11日に自称塗装工の19歳男性が佐藤さんを殺害した疑いで逮捕された。「19歳男性は佐藤さんの元交際相手で、『復縁を断られて犯行に至った』と供述しているそうです。佐藤さんの首を絞めて殺害したと見られています。また当日、佐藤さんと『花火をした』と話しているようで、花火の後に復縁を迫り、犯行に至ったものと見られています」（社会部記