11日に乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反罪に問われ、東京地裁から拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）を言い渡された男性デュオ「DefTech」のMicroこと西宮佑騎（45）が12日、新曲「DeepintheOcean」を配信リリースした。優しく語りかけるような音色が特徴のゆったりとした曲。初公判の際には職業について「音楽家、歌手」と回答し、「実家の屋根裏で音楽制作している」としてい