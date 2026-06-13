事前キャンプ地のモンテレイから日本代表の取材を続ける中で、長友佑都が「コーチ枠」ではなく「選手枠」だからこそ偉大だと感じることがある。練習後のミックスゾーン。日本代表の選手たちが記者団のリクエストに必ず応じるわけではない。主導権は当然ながら選手側にある。彼らが「今日はなしで」「明日話します」と言って止まらないケースは珍しくないのだ。今回の合宿中、まだ１回も囲み取材で話していない者もいる。メデ