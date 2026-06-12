モスバーガーの公式Xが12日更新され、偽広告を巡り注意喚起した。【写真】定番『テリヤキバーガー』リニューアルなど公開された新メニュー表投稿では「【偽広告にご注意ください】」と書き出し「SNSを中心に、モスバーガーの名を騙り『店舗でハンバーガーづくり体験イベントを全国で開催する』という旨の詐欺広告が確認されております」と伝えた。続けて「現在モスバーガーでは、全国でそのようなイベントを実施しておりませ