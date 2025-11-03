¶å½£¼Â¶ÈÃÄËèÆü±ØÅÁ¡¢»°É©½Å¹©¤¬Í¥¾¡¡¡¾å°Ì9¥Áー¥à¤Ï¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ½Ð¾ì¤Ø
ÍèÇ¯¸µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ¤Î¶å½£ÃÏ¶èÍ½Áª²ñ¤¬ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»°É©½Å¹©¤¬8Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£¼Â¶ÈÃÄËèÆü±ØÅÁ¤Ï¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ¤Î¶å½£Í½Áª¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢µîÇ¯¤«¤éº´Çì»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7¶è´Ö¡¢89¡¦3¥¥í¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¶å½£³Æ¸©¤Î¼Â¶ÈÃÄ¤Ê¤É20¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¤é¹ñÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¡¢±èÆ»¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ìー¥¹¤Î·ë²Ì¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿»°É©½Å¹©¤¬Í¥¾¡¡£2°Ì¤Ë¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡£3°Ì¤Ë¹õºêÇÅËá¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»°É©½Å¹©¥Þ¥é¥½¥óÉô ¾¾Â¼¹¯Ê¿´ÆÆÄ¡Ë¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤³¤ÎÀè¤Î¥Ë¥åー¥¤¥äー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤à¤±¤Æ¶å½£¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¡¢ÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¸©Àª¤Ç¤Ï»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¤ÇÊÔÀ®¤·¤¿ÂçÊ¬ÁªÈ´¤¬14°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¾å°Ì9¥Áー¥à¤ÏÍèÇ¯¸µÆü¤Ë·²ÇÏ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£