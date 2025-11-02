ロナウドの15歳息子、U-16ポルトガル代表で初ゴール！背番号は7じゃなかった
今年で40歳になったクリスティアーノ・ロナウドは、現在もポルトガル代表の主力として活躍を続けている。
18歳だった2003年8月に代表デビューすると、サッカー史上最多となる代表戦225試合に出場し、通算143ゴールを決めてきた。Ｗ杯予選における歴代最多得点記録も更新したばかりだ。
ポルトガルは2026年Ｗ杯欧州予選グループFで首位を走っており、来月に本大会行きが決まる可能性がある。そうなれば、ロナウドは、自身6度目となるＷ杯出場に大きく近づくことになる。
そのロナウドの息子であるクリスティアーノは、父が所属するサウジアラビアのアル・ナスルのユースチームでプレーしている。
15歳のクリスティアーノはU-16ポルトガル代表に招集されており、1日のウェールズ戦でU-16代表での初ゴールを決めた。
Cristianinho a marcar 😍#sporttvportugal #portugal pic.twitter.com/qEKxr1djMU
— sport tv (@sporttvportugal) November 1, 2025
味方のパスに抜け出すと、シュートを冷静に流し込み、決定機をしっかり仕留めた。
注目は背番号。
父ロナウドは7番が代名詞で、息子クリスティアーノも同じ番号を背負うことが多かったが、今回は23番をつけているのだ。
父ロナウドは、プロデビューしたスポルティングCPで28番を背負ったほか、レアル・マドリー1年目に9番をつけたが、23番だったことはないはず。