【武藤 貴子】【2030年、副業市場は1.5倍に拡大】2025年のトレンドは”AI・専門職化・ストック収入”だが 「稼げる」副業の裏に潜む短命化と長時間労働の罠

前編では、副業ブームの始まりから制度定着までの流れ、2025年に再び副業が注目を集めている要因を紹介した。後編では、副業のトレンドや課題、今後の展開について解説する。

前編『【「副業元年」から7年でブーム再燃】異常な物価高とAIの急速な進化に後押しされた2025年の働き方革命と終身雇用崩壊の現実』 より続く

2025年の副業トレンドは3本柱

副業にも、その時々のトレンドがある。2025年の副業トレンドは、主に「AIツールの活用」「専門職化」、そして「ストック収入」の3方向に分かれる。

1．AIツールを活用した副業の拡大

まずは何よりも、AIを活用した副業の勢いが圧倒的だ。「ChatGPT」や画像生成AIの「DALL・E（ダリ）」、動画生成AIの「Runway」などを活用したライティング、画像作成、動画制作、翻訳などの副業が急増している。

これらは専門的なスキルがない場合でも始めやすく、AIを操作できる「プロンプトスキル（指示力）」が収益化の主なカギとなっている。

2．スキル販売による副業の専門職化

語学や料理、楽器、プログラミング、ビジネススキルなど、自身の持つ知識を売る「スキル販売」が、安定した副業として人気を集めている。近年は、得意分野を体系化して教える人が増え、「副業の専門職化」が進んでいるのだ。

動画講座やZoomによるレッスンなどの形で提供する副業は、リピーターやファンを作りやすい点が特徴で、専門性を磨くほど継続収入につながりやすくなっている。

3．ストック収入の台頭

自作テンプレート、電子書籍、デザイン素材などを販売するストック型副業も拡大している。特に、Canvaの素材やLINEスタンプ、note有料記事などの「一度作れば売れ続ける資産型の副業」が強い関心を集めている。

定番のクリエイティブ系、代行業も人気

そのほか、定番のクリエイティブ系副業も根強い人気を保っている。Webライティングや動画編集、Webデザイン、SNS運用代行などデジタル系の仕事は、企業のデジタルマーケティング需要を背景に安定したニーズがある。

フリーランス契約や副業案件として取り組みやすく、収益化しやすい点も支持されている。

また、フードデリバリーやイベントスタッフといったスキマ時間にできる副業も、AIによるマッチング精度向上により拡大している。

オンラインによる副業が目立つ中、家事や買い物、ペットシッター、役所の手続きなど、日常的な軽作業を代わりに行う「代行業」も副業市場で存在感を増す。高齢化や共働き世帯の増加を背景に、今後も安定的なニーズが見込まれている。

短命、単価の安さ…副業ブームが抱える課題

2025年の副業ブームには勢いがある一方、構造的な課題やリスクも顕在化している。

まず、副業実践者が気を付けたいのは、「流行頼みの副業は短命に終わりやすい」という点だ。副業には、流行に依存して収益を得るものが決して少なくない。そうした副業は、短期的には稼げても長期的に収益を得るのは難しい傾向にある。

たとえば、SNSなど特定のプラットフォームやアルゴリズムに依存した働き方は、規制や需要の減少により、収益源を一気に失うリスクを抱えている。実際、「一時的に稼げたが、長くは続かなかった」という声も多く聞かれる。

ただし、トレンドの副業であっても、自身の専門性を活かす「スキル販売」のような副業は例外だ。一方、専門性を高めない“作業型”の副業は、淘汰されやすい傾向にある。

また、副業への参入ハードルが下がる一方で、市場競争はますます激化している。「簡単に稼げる」仕事ほど単価が下がりやすく、多く稼ごうとするほど、長時間労働による過労リスクが高まるのが現状だ。実際、副業経験者の多くが「疲労の蓄積」を課題として挙げている。

一方で、企業側では副業解禁の広がりにより、従業員が競合企業に知識を提供するなどの情報漏洩や人材流出のリスクが高まっている。また、副業によって本業への集中力が落ちてしまう点も課題の一つだ。

特に中小企業では人員の余裕が少ないため、副業による生産性低下やコンプライアンス欠如が顕著になりつつあるという。そのため、企業にとっては、就業規則・副業制度の整備や、秘密保持契約・情報セキュリティ方針の見直しが急務だ。

これから副業はどう展開するのか

今後の副業は、これまでの「収入を補う手段」から大きく進化していくと考えられる。AIの発展やグローバル化の進展、そして専門スキルの高度化とともに、副業はより多様で戦略的な働き方へと変化し、「ライフキャリアの一部」として社会に定着していく見通しだ。

実際、日本の副業市場は2030年には現在の約1.5倍に拡大すると予測されており、企業側でも副業人材の受け入れが進むなど、将来的には「本業＋副業」がさらに広がるとみられている。こうした流れの中で、副業が本業レベルの収入になるケースも増えると考えられる。

そして、AIがさらに一般化することで、単純作業型の仕事はいずれ淘汰され、AIを活用・管理できるスキル型の副業が中心となるだろう。たとえば、AIコンサルティングやデータ分析などはAIを活かす仕事として注目されている。

さらに、リスキリング政策の後押しにより、「スキル販売」のようなスキルシェア型の副業もより拡大する見通しだ。加えて、少子高齢化による国内市場の縮小を背景に、AI翻訳技術を活かして海外顧客を対象とした副業が伸びることも予想される。

今後人々から求められるのは、スキルが資産として積み上がり、AIを活かせ、長期的に市場拡大が見込める副業である。副業はもはや単なる「収入の補完」ではなく、AI時代のキャリアを自らデザインする自己実現の手段へと変化しつつある。

