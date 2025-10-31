フジテレビの大晦日は“鬼ごっこ”から“かくれんぼ”に変更？ 3年連続でゲームバラエティ番組「逃走中」を放送してきたフジが、今年は“学校かくれんぼ”が人気のバラエティ番組「新しいカギ」を放送するという。

まずは昨年の大晦日、各局がゴールデン帯に放送した番組と視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯）を振り返ってみよう。

●NHK総合「第75回紅白歌合戦」第1部（19：20〜20：55）【29・0％】、第2部（21：00〜23：45）【32・7％】

●日本テレビ「大晦日もゴチになります！SP」（18：30〜23：45）【6・4％】

●テレビ朝日「ザワつく！大晦日2024一茂良純ちさ子の会SP」第1部（17：00〜18：00）【10・1％】、第2部（18：00〜19：30）【12・7％】、第3部（19：30〜23：45）【8・5％】

●TBS「大晦日オールスター体育祭」第1部（17：00〜18：00）【6・6％】、第2部（18：00〜19：00）【9・6％】、第3部（19：00〜23：45）【7・2％】

●テレビ東京「年忘れにっぽんの歌」第1部（16：00〜19：00）【5・5％】、第2部（19：00〜22：00）【4・8％】/「孤独のグルメ」（22：00〜23：30）【4・3％】

●フジテレビ「映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』」（19：00〜20：52）【4・1％】/「逃走中 大みそかSP」第1部（20：52〜23：45）【3・4％】、第2部（23：45〜24：30）【3・9％】

全チャンネルの視聴率トップは言うまでもなくNHKの「紅白」だったが、第2部は40％に遠く及ばず歴代ワースト2位に。その裏で4年連続の民放トップとなったのがテレ朝の「ザワつくSP」だった。一方、フジの「逃走中SP」は、テレ東の「にっぽんの歌」にも「孤独のグルメ」にも負けていた。民放プロデューサーは言う。

6時間以上も垂れ流した「逃走中」

「フジは2022年から3年連続で『逃走中』を放送してきましたが、視聴率的には結果が出せていませんでした」

ちなみに、昨年は約3時間半の放送だったが、22年は6時間45分（17：00〜23：45）、23年は5時間半（19：00〜24：30）も放送していた。

「『逃走中』は早朝の街中やテーマパークなどを舞台にした大規模な“鬼ごっこ”で、それに長時間付き合う視聴者はなかなかいないでしょう。3年やってこれ以上の話題性、注目度、数字が望めないという判断をしたのではないでしょうか」

フジは今年、中居正広氏の性加害問題をきっかけに1月から複数回の会見を開き経営陣も一新するなど対応に追われた。そんな年を締めくくる大晦日に、人気バラエティ「新しいカギ」を抜擢するという。

「お笑い芸人の霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコをメインにしたバラエティ番組で、『27時間テレビ』での“学校かくれんぼ”や“カギダンススタジアム”が大成功したことを受け、大晦日に高視聴率を狙う勝負に出たのだと思います」

もっとも「新しいカギ」は最初から人気があったわけではないという。

路線変更に番組タイトルの妙

「21年4月から金曜20時枠でレギュラー化したのですが、当初はコント番組でした。ダウンタウンやウッチャンナンチャンをメジャーにした『夢で逢えたら』や『ダウンタウンのごっつええ感じ』、『笑う犬』シリーズの路線を狙ったものの全く受け入れられませんでした。半年後には『オレたちひょうきん族』や『めちゃ×2イケてるッ！』を放送した土曜20時台の伝統のバラエティ枠に移り、ファミリー層狙いへと路線を変えたことで当たりました。これには『新しいカギ』という何でもいけるタイトルも一役買ったと言えるでしょう。当初の企画やコンセプトが失敗してもリカバリーできるタイトルですから」

人気企画の“学校かくれんぼ”はレギュラーのカギメンバーが乗っ取った学校で、全生徒とかくれんぼで勝負するもの。なんだか“鬼ごっこ”から“かくれんぼ”へと変わっただけのような気も。

「全国の小中高校で行う学校企画にシフトしたことで、学生を巻き込んだムーブメントが起きました。“カギダンス”はカギメンバーが各校のダンスチームに交ざって真剣勝負をする企画で、感動ものの企画です。フジは大晦日の放送内容をまだ明らかにしていませんが、すでに“カギダンス”に出場するチームの募集を終えており、目玉企画になることは間違いありません」

民放1位を狙えるほどだろうか。

「さすがに『紅白』や『ザワつく』と争う気はないと思いますが、少なくとも『逃走中』よりも数字は取れるのではないでしょうか。若年層に人気の番組ですから、『紅白』や『ザワつく』からこぼれる若い視聴者層を取り込むことができれば大きな話題ともなり、レギュラー放送にも影響が出てくると思います。若者向けに特化した特番ですから、コア視聴率での勝算も見込めます」

終わりよければすべてよしとなるかどうか。

