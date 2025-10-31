Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤¬¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡©¡È¥Ç¥³½Ð¤·¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡× ¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤ëÈ±·¿¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Í¡×
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤¬10·î31Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÁíËÜ»³ ¿ÎÏÂ»û¡×¤ÇÂè3¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¸áÁ°8»þ45Ê¬º¢¤ËÂÐ¶É¼¼¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Æ£°æÎµ²¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤ëÈ±·¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤Ã¤³¤è¡ÄÆ£°æÎµ²¦¤Î¡È¥Ç¥³½Ð¤·¡É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡Æ£°æÎµ²¦¤Î2Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÀïµþÅÔÂÐ¶É¡£À¤³¦°ä»º¡¦¿ÎÏÂ»û¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¶É¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Æ£°æÎµ²¦¤Î¡È¥Ç¥³½Ð¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æüº¢¤ÏÌÜÀþ¶á¤¯¤Þ¤ÇÁ°È±¤ò²¼¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¤Æ£°æÎµ²¦¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°È±¤òÊ¬¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£
¡¡ÂÐ¶ÉÁ°¡¢ÂÐ¶ÉÁê¼ê¤Îº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¤¤»ëÀþ¤¬¥«¥á¥é¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ª¤Ç¤³¤À¤·È±·¿ÎÉ¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤ëÈ±·¿¡×¡ÖÈ±·¿ÊÑ¤¨¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ª¤Ç¤³½Ð¤¹¤ÎÄÁ¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ç¥³¤À¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤«¤¨¤¿¡×¡Ö¥Ç¥³¤À¤·¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æÎµ²¦¤Ï²áµî¤Ë²¦¾½¢°Ì¤ÎÉû¾Þ¤Ë¼«¤é¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ò´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¡©¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤È¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª¤Ç¤³¤¬ÂÐ¶É³«»ÏÁá¡¹ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë