深夜２時17分に子供たちが失踪する謎めいた事件を描き、世界的メガヒットを記録したミステリーホラー『WEAPONS／ウェポンズ』が11⽉28⽇（⾦）より公開。謎を加速させる場面写真が解禁された。

『バーバリアン』のザック・クレッガー監督が手掛ける本作。静かな郊外の町で、とある学校の同じ教室の生徒たちが、深夜２時17分に17人同時に自ら家を出て失踪してしまう。担任のガンディは事件への関与を疑われ、子供たちの失踪の謎を追うことになる。

解禁された場面写真は、子供が腕を広げて深夜の町に飛び出していく奇妙な失踪シーンや、子供たちがうつむく暗い教室のなか、化粧を施された少年がひとり微笑んでいる不気味なシーンのほか、教師のガンディ（ジュリア・ガーナー）や、子供が失踪した父親アーチャー（ジョシュ・ブローリン）の姿を切り取っている。

また、ザック・クレッガー監督とガンディ役ジュリア・ガーナーが映ったメイキングカットも併せて解禁。セットの教室の時計は“２時17分”に設定されている。

メイキングカット：ザック・クレッガー監督とガンディ役ジュリア・ガーナー

『WEAPONS/ウェポンズ』

11月28日（金）全国ロードショー

配給：ワーナー・ブラザース映画

© 2025 Warner Bros. Entertainment. All Rights Reserved