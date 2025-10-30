この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

10月30日に発表された1ヶ月予報について、気象予報士・松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で詳しく解説した。動画タイトルは「【１ヶ月予報】気温高く雨多い11月 日照時間は少なめ」。松浦氏は、全国的に平年よりも高い気温と雨が多い傾向、そして日照時間が少なめとなる“高温多雨型”の11月になると警鐘を鳴らしている。



松浦氏によれば、今予報は「11月1日から30日までの、いわば“11月まるごと”の天気見通し」とのこと。南西諸島では高温の確率が80％、西日本や東日本太平洋側も60％と「ほとんどのエリアで平年より気温が高い確率が5割を超えている」と強調。一方で、北海道など北に行くほど高温の確率はやや低下するが、「これは寒気が局所的に入りやすくなるため」と解説した。



降水量については「特に太平洋側で『平年並みか多い』予報が主流。日照時間も、東海や関東、新潟県を中心に“少ない”傾向が続く」と述べ、10月から続いている“日照不足”も問題になる可能性を指摘した。



今回の気象現象の背景には「ラニーニャ傾向やインド洋ダイポールモード現象が影響して、熱帯域の対流活動が活発化。偏西風が北へ蛇行しやすく、寒気が日本まで降りてきにくい」というメカニズムがあるという。そして「高気圧の縁を回って南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいので、高温・多雨予報が出ている」と語った。さらに、「北には寒気が控えていますが、今回の冬型は弱め。とはいえ、寒気が一時的に入り込むタイミングもありそうなので注意が必要」とバランスある見解も示した。



松浦氏は「11月は高温多雨傾向が顕著となり、農作物等への影響も想定されるので注意してほしい」とコメント。終盤では「週ごとの詳しい解説はメンバーシップ動画で発信予定です。マニアックな情報に興味のある方はぜひ登録を」と自チャンネルのサービスも紹介しながら、「また最新情報を届けます」と締めくくった。