いまや女性フリーアナウンサーでいちばんの売れっ子といわれる森香澄が、10月29日に公開された「PEACH JOHN」の公式ホームページと、公式YouTubeに登場。上下のランジェリー姿を惜しげもなく公開し、話題となっている。

「『PEACH JOHN』の公式ホームページでは、スリップを含む7パターンの下着姿を複数枚、披露。公式YouTubeでは『森香澄が魅せる〜PEACH JOHN 2025ホリデーコレクション』のタイトルで、下着姿の森さんのショート動画が公開されました。

森さんは、2023年3月にテレビ東京を退社し、フリーに転身。同年6月に『週刊プレイボーイ』で初グラビアを披露し、2024年2月には初の写真集『すのかすみ。』を出版しました。写真集ではビキニ姿を披露して、オリコン上半期写真集ランキングにランクインしています。その後も、4月に『フライデー』でランジェリー姿を披露していますが、今回、公開された複数の上下ランジェリー姿は、これまでで、いちばん攻めた内容となっています。森さんのファンはもちろん、そうじゃない方も森さんのショットに驚くのではないでしょうか」（芸能記者）

森が公開した上下のランジェリーショットはSNSでも話題となっており、X上では、

《カスミンランジェリー祭りですね》

《みんなメロメロになるわけだわ》

といった声や、

《もうこんな仕事までするようになったんか…》

など、元アナウンサーらしからぬ大胆な露出に驚く声もあがっている。さらに熱心なファンは、今回のビジュアルに起きた、とある“異変”に驚きの声を寄せている。

「今回、公開された写真には、彼女のチャームポイントともいえる“胸元のほくろ”が写っていないんです。初の写真集を出した際には、このほくろが話題になったほどで、熱心なファンはすぐに気がついたようです。《森さんホクロ取りましたね!》など、“除去”を疑う声もあがっています。ただ、公式YouTubeにアップされた動画ではほくろが確認できるので、写真に修整をかけているのかと思われます」（前出・芸能記者）

2025年4月には、『年下童貞（チェリーボーイ）くんに翻弄されてます』（TBS系）でドラマ初主演。性に奔放で、数々の男を翻弄するあざと系オトナ女子・今井花恋役を演じ、『やっぱセックスすると肌ツヤいいな』など、攻めたセリフを連発し、その体当たり演技も話題となった。この先も、彼女の色気に魅了される人が増えそうだ。