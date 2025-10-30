【全2回（前編／後編）の前編】

「リカちゃん」も、さぞ悲しんでいるに違いない。創業100年を超す国内屈指の玩具メーカー「タカラトミー」で、長年にわたり不正が横行し、発覚後も一切の公表がなされてこなかった。小売店に対する「詐欺行為」と、それに続く「隠蔽（いんぺい）」は、いかにして生じたのか。

【写真をみる】「今のリカちゃんってこんな感じなの!?」 驚きの進化を遂げたリカちゃん人形

東京都葛飾区に本社を置くタカラトミーは、国民的玩具である「リカちゃん人形」「トミカ」「黒ひげ危機一発」などで知られる。現在の同社は、2006年にトミー（存続会社。1924年創業）とタカラ（53年創業）が合併して誕生。昨年6月には、トミー創業家3代目である富山（とみやま）幹太郎名誉会長の長男・彰夫氏（41）が社長に就いている。全国紙経済部記者が言う。

「8月上旬に発表された25年4〜6月期の連結決算では、売上高は前年同期比11％増の594億7900万円、純利益が35％増の33億9200万円となりました。今年で発売55周年を迎えたトミカや『プラレール』など、主力商品が数字を後押ししています」

業績は順調。さる9月には、こんな出来事もあった。

「トミカを走らせて遊ぶ立体構造の『グランドモールトミカビル（トミカ55周年記念特別仕様）』が、7月19日に発売されました。ところが、この玩具で子どもが指を挟んでしまう事故が相次いだのです。これを受けてタカラトミーは9月8日、約4万個を自主回収すると発表しています」（同）

商品を返却した顧客には、個別に会社から連絡があったというのだが、

「購買者の元には、実際に玩具で遊ぶであろう子どもたちに語りかける口調で、富山社長がおわびをする手紙が添えられていました。この文面がXで拡散されると16万以上の“いいね”がつき、“誠実な対応”などと称賛の声が寄せられたのです」（同）

一般客を装い……

トラブルに際し、危機管理のお手本となる姿勢を示したわけだが、その一方で同社は、あろうことか6年にわたって「組織的詐欺行為」に手を染めてきたというのだ。

同社のさる関係者が明かす。

「3月19日、社内で役員や管理職を対象に、富山社長の説明会が開かれました。内容は、弊社商品を試験的に販売する『テストセール』を導入している小売店において、従業員が継続的に不正行為を働いていた件についてです。この事案は昨年12月、当の小売店からの指摘で発覚したものでした」

その小売店は、テストセールでの商品の売れ行きによって、以降の定番採用や購入を判断していた。ところが、タカラトミーの社員が自ら、あるいは業務委託先を活用し、一般客を装ってテスト実施店で商品を購入してきたというのだ。いかに売り上げに“貢献”したとはいえ、これでは「テスト」の意味がない。

連綿と引き継がれてきた不正

小売店側は、テストセールの売り上げが“仕組まれた数字”であるとは夢にも思わず、売れ行き好調なテスト品を採用するに至った。すなわちタカラトミー側は、小売店を欺いて商品を取り扱わせてきたわけである。

「昨年暮れに発覚した際、被害に遭った小売店は弊社担当者を呼び出したのですが、弊社側はすぐに非を認めることができなかったといいます。その後の社内調査で、こうした“詐欺行為”の始まりは2018年にさかのぼることが判明しました。6年の間に、このテストセールに関する業務は、当初とは別の部署に移管されていますが、新しい部署でも継続して不正が行われてきたのです」（前出の関係者）

その間、現場の担当者だけでなく、事情を知り得る管理職も交代していた。にもかかわらず、誰一人として声を上げる者はなく、不正は社内で連綿と引き継がれてきたというのだ。関係者が続けて、

「社長は説明会の中で、この事案が『詐欺行為』にあたると自ら述べています。一方で『性弱説』という文言を用い、人としての弱さゆえに“楽をして儲けたい”という衝動に駆られる姿勢を強く戒めていました」

が、このように長期的かつ組織的な不正が横行し、社内調査から半年以上を経ても「隠蔽」が続いているのであれば、一連の行為は会社の体質に起因するものだと断じざるを得ない。

後編【「従業員による不正行為が行われてきたことは事実」 タカラトミーに小売店は憤慨 さらに“隠蔽”疑惑も】では、不正が隠蔽されてきた事実などについて詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載