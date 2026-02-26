タカラトミーから、ポケモン30周年を記念した関連グッズが続々登場！ピカチュウをデザインした、当時のフォルムを再現したぬいぐるみや手のひらでかわいくおしゃべりするフィギュアのほか、ポケモンのフィギュア「ポケモン30周年記念モンコレ旅立ちの3匹セット」が発売されます☆ タカラトミー「ポケモン」30周年記念グッズ 発売日：2026年2月28日（土）販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場