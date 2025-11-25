あなたの実家や押し入れに眠るトミカ、実は「お宝」かも――？今年（2025年）で誕生55周年を迎えた国民的ミニカー「トミカ」。1970年の発売以来、その圧倒的な種類と歴史から、今や大人のコレクションアイテムとして高い人気を誇っています。コレクター垂涎の貴重なアイテムや価値の高いトミカの “見つけ方” 、そして幻の「純金トミカ」などについて、トミカ55周年記念ブック『トミカ 究極のコレクション 1970-2025』の編集者・