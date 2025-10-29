テセックが４日続伸し年初来高値更新、部材高騰の影響解消し今期経常利益予想引き上げ テセックが４日続伸し年初来高値更新、部材高騰の影響解消し今期経常利益予想引き上げ

テセック<6337.T>が大幅に４日続伸し、年初来高値を更新した。同社は２８日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計の連結決算を発表。経常利益は前年同期比７９．３％増の３億４００万円と大幅増益となり、修正後の通期計画に迫る水準となっている。利益予想の更なる上振れへの期待が高まる形となったほか、自社株消却も公表しており、これらを手掛かりに買いが優勢となったようだ。



９月中間期の売上高は前年同期比０．９％増の２６億３２００万円。受注高は同１５．１％増の２２億３５００万円だった。半導体用のテスターで部材高騰の影響が解消し、研究開発費が想定を下回った。円安効果も利益を押し上げる要因となった。今期の売上高予想については、従来の見通しから４億円減額して５１億円（前期比１３．４％減）、経常利益予想は１億７０００万円増額して３億１０００万円（同５４．１％減）に見直した。テスター分野の軟調な受注状況を踏まえた半面、部材高騰の影響が解消した影響などを織り込んだ。また同社は発行済み株式総数の３．４６％に相当する２０万株を１１月１３日に消却すると開示した。



出所：MINKABU PRESS