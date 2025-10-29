２９日の東京株式市場は買い優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２３４円高の５万４５３円と反発。



前日の欧州株市場では手掛かり材料不足のなか独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０など主要国の株価は軟調が目立ったが、英ＦＴＳＥ１００は７連騰で史上最高値を更新するなど異色の強さを発揮している。米国株市場でもリスク選好の地合いが続き、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに連日の最高値更新と気を吐いた。東京市場でもこれを受けてリバウンド狙いの買いやショート筋の買い戻しが全体指数を押し上げる状況に。前日は値下がり銘柄数が９割を超えＴＯＰＩＸの下げが目立ったが、きょうは広範囲に買いが及ぶかどうかがＴＯＰＩＸの動向と合わせて注目される。



