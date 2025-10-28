『ダークギャザリング』第2期制作決定で篠原侑歓喜「また皆さんとレッツゴー！スト!!できる日が…！」 島崎信長、花澤香菜、川口莉奈も続投
テレビアニメ『ダークギャザリング』の第2期が制作されることが28日、発表された。あわせて、ティザービジュアルが公開され、原作者・近藤憲一氏、監督・博史池畠氏、メインキャストの篠原侑、島崎信長（※崎＝たつさき）、花澤香菜、川口莉奈からの第2期決定の意気込みコメントが到着した。
【写真】続投決定！『ダークギャザリング』第2期に出演する篠原侑ら声優4人
本作は、コミックス累計250万部突破の、『ジャンプSQ.』（集英社）で連載中の悪霊捕縛エンターテインメント。両親を交通事故で失い、霊を見ることができるようになった寶月夜宵は、事故の際に悪霊によってどこかに連れ去られてしまった母親の霊を探していた。そんなとき夜宵は家庭教師となる幻燈河螢多朗の霊媒体質に目をつけ、母親の霊を見つけるため悪霊が蔓延る心霊スポットへと彼を連れ出すようになる。第1期は2023年7月よりTOKYO MX・関西テレビ・BS朝日ほかにて放送された。
第2期はより凶悪な怨霊が登場する京都が舞台となっている。
また、12月21日に開催される『ジャンプフェスタ2026』ジャンプステーションステージには、メインキャスト4人の登壇も決定している。
■コメント■
▼原作：近藤憲一
『ダークギャザリング』アニメ第2期が決定しました…！ご期待いただいている読者の皆さま、そして企画・制作にご尽力くださっているスタッフの皆さまに、心より感謝申し上げます。京都編の原作執筆当時は“大変すぎて大変だった”気持ちしか記憶にないのですが、後から見返すと「おぉ…、こんなどえらいカットよく描けたなぁ…。引くわぁ…」と手前味噌ながら思うところが多々あります。そんなどえらいシーンやカット連発の長編を、すばらしいスタッフ陣が渾身の力で映像化してくださっています。続報と放送開始を楽しみにお待ちいただければ、原作者としてとても光栄です…！
■監督：博史池畠
2期です。2期なんです。分割2クールの後半とかではなくちゃんと「人気があったので作られる2期」なんです。これは作り手として本当にうれしい事実で、これが実現できたのも日本の、そして世界のダークギャザリングを愛してくださったファンの皆さまのおかげです。その期待に応えるように、さらなる恐怖の世界を作り上げるためにスタッフ一同地獄行きする覚悟で制作していきますので、ぜひとも皆さまご期待ください！
■寶月夜宵役：篠原侑
ついに、京都に行く時が来ました。また皆さんとレッツゴー！スト!!できる日が、来ます……っ。とっっっっってもうれしいです!!!!バトル、おもしろさ、そして怖さ、、全てがマシマシだと思いますので、皆様どうか心して待っていてください。私もまた夜宵ちゃんに会えるのが本当に本当に楽しみです!!!!！！
■幻燈河螢多朗役：島崎信長
アニメ『ダークギャザリング』第2期、やったー!!また螢多朗と一緒に泣いたり笑ったり、驚いたり怯えたり、叫んだり苦しんだりする日々が楽しみで仕方がありません。物語もさらに盛り上がってまいりますので、皆さまもどうぞお楽しみに！
■寶月詠子役：花澤香菜
『ダークギャザリング』2期決定おめでとうございます！かわいくて恐ろしい詠子ちゃんをまた演じられるなんて、とってもうれしいです♪ただ同時に、またおそるおそるVTRチェックをする日々がやってくるという緊張感が…!!とにかく収録を楽しみにしています！
■神代愛依役：川口莉奈
神代愛依役、川口莉奈です。『ダークギャザリング』2期制作決定おめでとうございます！自分もいちファンとして幸せな気持ちでいっぱいです。いよいよ京都編突入ということで、ついに神様と夜宵ちゃん達の戦いが本格的に描かれますね。キャラクターたちのさらなる活躍が非常に楽しみです。愛依ちゃんは果たしてどうなってしまうのか。ぜひ乞うご期待ください！
