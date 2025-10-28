″西郷どん″主演の鈴木亮平、鹿児島訪問で共演女優のとのツーショット写真を公開！「心から嬉しかった」

俳優の鈴木亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。鹿児島を訪れた様子をシェアした。鈴木は「久しぶりの鹿児島でした。「西郷どん」が皆様に愛されているのを改めて感じました。久しぶりに鹿児島の方々とお会いできて、心から嬉しかったです！」と投稿し、再会の喜びを表現した。さらに、共演者の宮内ひとみとのツーショット写真も公開し、ファンとの交流を楽しんだ。



この投稿には「鹿児島の方々との再会、良かったね！」「西郷どんの話題で盛り上がること間違いなしだね！」「鈴木さんの笑顔が見れて元気もらった」というような声が集まった。



宮内自身もInstagramを更新。鈴木とのツーショット写真をシェアし、「NHK鹿児島放送局開局90年企画「もう一度みたい！鹿児島の名番組」の視聴者投票で1位に大河ドラマ「西郷どん」を選んでいただき、制作統括の櫻井賢さん、主演の鈴木亮平さんと一緒に鹿児島でイベントに参加させていただきました」と報告した。



