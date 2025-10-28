霜降り明星のせいや（33）が28日までにコンビのYouTubeチャンネルを更新。交通事故のその後について語った。

せいやは自身のYouTubeチャンネルを21日に更新し、「高速道路で交通事故に遭いました【閲覧重視】」と題した10分ほどの動画をアップし、詳細を明かしていた。今回、コンビのチャンネルの収録は交通事故後だった。せいやは「改めてなんですけど、死にかけました。交通事故に遭いまして」と切り出した。相方の粗品から「ようそんなひょうひょうとうれしそうにしゃべれるなぁって言われてたやん」と聞かれると、せいやは「逆の現象らしい。てか、俺が合ってるらしい」と返答した。

続けて「命の危機にさらされた時、バァン！って何かもう、そう状態になんねんて。『生きてた！』みたいなんで。だからハイになるというか。怖いアトラクション乗った時の『フォー！』みたいな感じがずっと続いてんねん、今も。だから逆に何も怖くないし、何してても楽しいというか。死生観変わりました」と語った。さらに粗品から「むち打ちとか大丈夫？」と聞かれ、せいやは「10年後や20年後に出るんやって。最悪や」と語った。

せいやは自身のYouTubeチャンネルで交通事故の詳細をリポート。ロケバス内で「ほんまヤバかったな。ほんまに事件。死にかけました」と切り出した。高速道路をタクシーで移動中「分岐点？のところにドーンって。びっくりしたよな？」と女性マネジャーに投げかけた。

そして「高速道路のど真ん中に止まったんですよ。交通事故で！ 人生で初めてやってんけど。バリ危なかった。後続車来てたら終わってた、俺ら。シートベルトしてよかった。身をもって分かった」と説明。

その後、動画では事故直後の現場を「※事故後、端に寄って安全な場所で撮影しております」とのテロップを掲出して公開。2股道路の中央にある黄色の緩衝材が大きくへこんでいた。

せいやはさらに「あれがボーンってなって」と説明。黄色の緩衝材の一部がタイヤと車体の間に挟まっている写真も公開。それでも事故後すぐに発した言葉は「動画回そう！」だったという。