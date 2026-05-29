霜降り明星のせいや（33）が28日、自身のYouTubeチャンネル「霜降り明星せいやのイニミニチャンネル」を更新。一部メディアに対しブチキレた。せいやは今回の更新で、自身の半自伝小説「人生を変えたコント」が、なにわ男子の大橋和也（28）主演で実写映画化（12月18日公開予定）されることが決まったことについて「自分の初著書が、なんと、すごいスピードで映画化させていただくことになりました。凄いことです」などと冒頭で報