お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。著書の映画化を発表するとともに、「女性自身」の報道に抗議した。せいやは「ご報告」として、自身の半自伝小説「人生を変えたコント」が「なにわ男子」の大橋和也主演で映画化、12月18日に全国公開されることを発表。経緯や関係各所とのやり取り、作品への意気込みなどを語った。昨年5月頃から内密に映画化プロジェクトが進んでおり、情報