霜降り明星のせいや（33）が5月28日、自身のYouTubeチャンネル「霜降り明星せいやのイニミニチャンネル」を更新。一部メディアに対しブチギレた。 動画では、2024年11月に上梓した自身の半自伝小説「人生を変えたコント」(ワニブックス)が、アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也主演で実写映画化（12月18日公開予定）が決定したことについて、「自分の初著書が、なんと、すごいスピードで映画化させていただくこ