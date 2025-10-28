国際卓球連盟（ITTF）は28日、2025年第44週の世界ランキングを発表した。1つ順位を上げてトップ10入りしたのが橋本帆乃香（デンソーポラリス）。WTT公式は、快進撃を続ける27歳のカットマンを取り上げている。

■WTT公式サイトが注目選手に

橋本は今季、国際大会に積極的に参戦。グランドスマッシュやチャンピオンズなどWTTシリーズの最高峰の舞台に初出場を果たした。インドで行われたアジア選手権にも日本代表として出場するなど、飛躍を遂げてきた。

「WTTスターコンテンダー・ロンドン」では、張本美和（木下グループ）に準決勝で敗れたものの、堂々の4強入り。発表された直近の世界ランキングでは、7位の張本美、9位の伊藤美誠（スターツ）に続く10位につけ、自身初のトップ10入りを果たした。

WTT公式サイトは、男子のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）とともに橋本を紹介し、「日本のエース、ホノカ・ハシモトがキャリア最高の世界トップ10入りを果たした」と報道。「ロンドン大会では女子シングルス準決勝に進出し、驚異的な粘り強さを見せた。同胞のユウナ・オジオとミユ・ナガサキの猛攻をしのぎ切った」と、日本選手2人をフルゲームで下したことを称えている。

日本勢では3番手に浮上するなど、存在感を高める橋本。「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」での活躍にも期待が高まる。