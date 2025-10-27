二大スターは“真のリーダー”じゃない――ルーニーが大苦戦リバプール考察＆プレミア展望「今こそアーセナルだ。V逸なら監督交代」
リバプールが緊急事態だ。プレミアリーグ開幕５連勝を果たすも、その後にまさかの４連敗。７位に沈む一方、３年連続２位のアーセナルが７勝１分１敗で首位に立っている。
マンチェスター・ユナイテッドの最多得点者で、イングランド代表の元主将ウェイン・ルーニー氏は、英公共放送『BBC』で昨季王者の大苦戦を考察。「誰もこんな事態を予想していなかった。突然の打撃で、しかも強烈な一撃だ。彼らは脱出策を見出せずに苦しんでいると思う」と切り出し、二大スターのリーダーシップを問題視した。
「今こそ監督とチームのリーダーたちが迅速に解決策を見つける時だ。フィルジル・ファン・ダイクとモハメド・サラーは新契約を結んだが、今シーズンはチームを真に牽引しているとは思えない。ボディランゲージは多くを物語る。２人のボディランゲージには微妙な変化が見られる。
彼らはチームのトップ選手だ。ボディランゲージが正しくないなら、それは他の全員に影響する。私の見解が間違っている可能性もあるが、もし私がリバプールのファンや監督なら、これは大きな懸念材料となるだろう」
ルーニー氏はまた、ミケル・アルテタ監督が率いて７季目のアーセナルに言及。次のような予想を示した。
「現在のチームは十分な戦力を有し、優勝に近付く経験を積んできた。今こそ優勝の準備が整っている。もし今優勝できなければ、おそらく監督が代わるだろう」
アーセナルが逃げ切るのか。リバプールの逆襲はあるのか。まずはシーズンのちょうど半分を消化する、年内いっぱいの順位に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】何人知ってる？ 厳選写真で振り返る日本人プレミアリーガー列伝―世界最高峰に駆け上がった名手たち―
