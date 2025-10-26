¡ÒCM½Ð±é¤À¤±¤Ç17¼Ò¡Ó¡ÖÀÅ²¬¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×ÆüËÜºÇ¶¯¤Î¥íー¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µ×ÊÝ¤Ò¤È¤ß¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡© ¹À¥»ÐËå¤â¥Õ¥¡¥ó¸ø¸À
´ØÀ¾¤Î¥¿ー¥¸¥ó¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀéÍÕ¸©¤Î¥¸¥ã¥¬ー¤µ¤ó¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥íー¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿Íµ¤¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¶è¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹¤¤¹¤¤ÀÅ²¬¸©¤Ë¤â¤Ò¤È¤ê¡¢°µÅÝÅª±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥íー¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î½÷Äë¤ÎÌ¾¤Ïµ×ÊÝ¤Ò¤È¤ß¡£Æ±¸©½Ð¿È¤Î¹À¥»ÐËå¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÈà½÷¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ×ÊÝ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤ÎÌ¾»É¡£Äó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌµÎÁ¤È¤Ê¤ëÉÍ¾¾»Ô¤Î»ÜÀß¤â
¼«Âð¤Ï¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¤Î3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¡×
――ËÜÆü¤Ï¡ÈÀÅ²¬¤Î½÷Äë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëµ×ÊÝ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¤½¤Î»ÙÇÛÎÏ¤ËÇ÷¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
µ×ÊÝ¤Ò¤È¤ß¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦Á´Á³¡ª ¤¿¤À¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡ª ½÷Äë¤À¤Ã¤¿¤éÊâ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¤¢¡¢µ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¼ã¤¤ÃËÀ¤¿¤Á¤ËÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿·´´Àþ¤ÇÎÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤´ÉØ¿Í¤Ë¡Ö¤¢¡¢µ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¤Æ¤¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©
――¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÍ¾¾¤Ë¤Ï¹ëÅ¡¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¡Ä¡Ä¡©
¤½¤ì¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ¤Þ¤¡¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÉÍÌ¾¸Ð3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£
――¡Ê¾Ð¡Ë¡£CM¤âÁêÅö¤¢¤ë¤È¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¸½ºß¡¢Ç¯´Ö·ÀÌó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï17ËÜ¤Ç¤¹
――17ËÜ⁉ ¤½¤ì¤Ï¹ëÅ¡¤â·ú¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀÅ²¬Ì©Ãå¤Î´ë¶È¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´ÁÛÁü¤è¤ê¡Ê·ÀÌó¶â¤Ï¡Ë0¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¯¤é¤¤¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£
――¤Ç¤â¡¢ÀÅ²¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆ±¶¿¤Î¹À¥»ÐËå¤è¤ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª ¤¿¤ÀÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤µ¤ó¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
――ÀÅ²¬¸©Ì±¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ø¤Þ¤ë¤´¤È¡Ù¡ÊÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤ÏÌó30Ç¯¶á¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¤Ï¤¤¡£»ºµÙ¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
――Ìó30Ç¯¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡©
À¸Ãæ·Ñ¤ÎÆ°Êª±à¥í¥±¤Ç¥Ë¥·¥¥Ø¥Ó¤Ë¥°¥ë¥°¥ë´¬¤¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤Ë¥Ä¥Ð¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢³ÝÀî²ÖÄ»±à¤Ç¤ÏÄ»¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――ÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª
´ðËÜ¡¢NG¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£Í£°ì¤ÎNG¤Ï¥Ó¥¥Ë¡£»ä¤¬¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤ÎNG¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
Äê°÷120Ì¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¹Ô¤¯ËÌ³¤Æ»¥Ä¥¢ー¤â°ì½Ö¤Ç´°Çä
――¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼ÀÅ²¬¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¡©
¤â¤¦´°Á´¤Ë¤Ê¤ê¤æ¤¤Ç¤¹¤è¡£ÀÅ²¬¤ÎÃ»Âç¤ò½Ð¤¿¸å¤ËÃÏ¸µ¤ÇÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¹¤¤À¤³¦¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤Ë½Ð¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÇOL¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――Åìµþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âçºå¤Ë¡©
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Âçºå¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÌ³¤á¤Æ¤¿²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¤È¤«¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――¤½¤ì¤¬¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¥¹¥¿ー¥È¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Éã¤¬Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËÀÅ²¬¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤í¤¤¤í¤È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éº£¤Ë»ê¤ë¤È¡£
――¿ÍÀ¸¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¹¤Ã¤«¤êÀÅ²¬¤ÎÂç¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¡×¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡Öµ×ÊÝ¤Ò¤È¤ß¤È¹Ô¤¯¡ªËÌ³¤Æ»2Çñ3Æü¡×¤Ï¡¢ÎÁ¶â¤¬11Ëü7000±ß¤«¤é¤È¹â³Û¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´°Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
Äê°÷120Ì¾¤¬°ì½Ö¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤ª¤½¤ë¤Ù¤¥íー¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¶²½Ì¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¡È¥íー¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤âÃÏÊý¤Î³Àº¬¤¬»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤âÀÎ¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¼¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæ±û¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬ÃÏÊý¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
――µ×ÊÝ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Ãæ±û¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡£
――Åìµþ¿Ê½Ð¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¤á¤Ã¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÊý¤Ã¤ÆÃÏ¸µ°¦¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ÀÅ²¬¤Ç°é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯±þ±ç¤¹¤ëµ¤¼Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ª¤é¤¬Ä®¤Îµ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¤¬Åìµþ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¡ª¡×¤È¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
º£¡¢ÀÅ²¬¤Ç·ã¥¢¥Ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡Ä
――¾¯¤·¥Þ¥¸¥á¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡È¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¡É¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëºòº£¡¢ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ÉÃÏÊý¶É¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤È¤Ï²¿¤À¤È¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÞ¤Ë¥Þ¥¸¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦～¤ó¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤³¤È¤óÀÅ²¬¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åìµþ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀÅ²¬¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤ªÅ¹¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÆÏ¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¥Û¥Ã¥È¤ÊÀÅ²¬¾ðÊó¤ò¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¨ー¡ª µÞ¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤¢¡¢ÍÑ½¡¡Ê¤â¤Á¤à¤Í¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¡©
――¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÅ²¬»Ô¤Î¹Á³¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÆüËÜ¤Î¥³ー¥È¡¦¥À¥¸¥åー¥ë¡É¤È¾¡¼ê¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ª
――µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÉÙ»Î»³¤Ï³°¹ñ¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Ç®³¤¤âºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍÑ½¡¤Ç¤¹¤è¡ª
――ÍÑ½¡¤ÎÅÚÃÏ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¤µ¤é¤ËÌÙ¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
――Åìµþ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤Î»Å»ö¤ò30Ç¯¶á¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Èµ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¤Î～¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê～¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ì±þ¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¡ª
――¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ò¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ó¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤Ï¡Öµ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉô²°¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀÅ²¬¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
――º£¸å¤âÀÅ²¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
