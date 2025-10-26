「日本人が席巻」「トップ10に６人」アジアの市場価値ランキングで日本人が他国を圧倒！“独占状態”に中国メディアが脱帽！「体系的な育成システムのおかげだ」
ドイツの有名な移籍専門サイト『transfermarkt』が先日、アジア人選手の市場価値ランキングを発表した。
三笘薫（ブライトン／3500万ユーロ）がウズベキスタン代表のアブディコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ）と並んで１位タイ。続いて、４位に久保建英（レアル・ソシエダ／3000万ユーロ）、５位タイに堂安律（フランクフルト／2500万ユーロ）と佐野海舟（マインツ）、８位タイに鈴木彩艶（パルマ／2000万ユーロ）、10位に伊藤洋輝（バイエルン／1800万ユーロ）と、トップ10のうち６人を日本人が占めた。
中国のポータルサイト『捜狐』はこの日本人選手の充実ぶりに注目。「日本人選手が中盤を席巻。トップ10のうち６人を日本人が占め、中盤の全ポジションをカバーしている」と伝えた。
「久保建英のプレーメイク、佐野海舟のインターセプト、堂安律のサイドからの突破力は、互いに補完し合っている」
記事は「このリストは単なる数字のゲームではない。アジアサッカーの発展のバロメーターでもある」と強調。「日本は体系的な育成システムのおかげでトップクラスの地位を確保した」と主張している。
ちなみにトップ20を見ても、22人中（19位タイが４人）16人が日本人選手と他国を圧倒し、独占状態となっている。
