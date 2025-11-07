この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「内見ゴリラの珍賃貸」がYouTubeで「【都内最安値】東京の激安物件を調査してみた。」と題した動画を公開。約2年ぶりに都内の最安値物件を巡るツアーを実施し、その驚くべき実態をレポートしている。

動画で宅建士のテラさんとゴリラさんがまず訪れたのは、板橋区西台にある家賃20,000円の物件。築61年、広さ10?の1Rというスペックだが、室内に入ると3畳の和室に不釣り合いな2段ベッドが備え付けられていた。この光景にゴリラさんは「本当に理解ができない」と困惑。さらに、この部屋が単身者限定であることに「なんで？」とツッコミを入れた。トイレは共同で、水道代は月1,000円の定額制だという。

次に訪れた八王子市の物件は、家賃19,000円。室内はきれいにリフォームされていたものの、管理費が10,000円と高額に設定されており、総額では前の物件を上回る結果となった。

ツアーの最後に訪れたのは、中野区丸山にある築65年の木造アパート。家賃は20,000円で、外観からして歴史を感じさせる佇まいだ。共用部は薄暗く、ゴリラさんが「怖い」と漏らすほどの雰囲気。室内は4.5畳の和室で、壁や天井には経年劣化が見られた。共同トイレも和式で、かつての寮や下宿を彷彿とさせる光景が広がっていた。

動画の締めくくりに、2人は今回のツアーがチャンネルの「原点に立ち返ることができた」と語った。都内の激安物件には、価格相応の理由や個性的な特徴が隠されていることが改めて浮き彫りになる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:41

2年ぶり！東京の激安賃貸物件ツアー企画を発表
04:35

1件目：板橋区西台の家賃2万円物件に到着
10:16

3畳和室になぜ？謎の備え付け2段ベッドに絶句
16:42

家賃は2万円！管理費などを含めた総額を発表
36:36

3件目：中野区の築65年・超レトロ物件に到着

