¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¾Éð»þÂå¡Ê£²£°£±£°¡Á£±£¸Ç¯¡Ë¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´ñÀ×Åª¤ÊºÆ²ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡ÖºòÆü¡¢²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¡Ø£Í£á£ô£ó£õ£è£é£ó£á¡Ù¤Ø¡¢¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Æ±Å¹¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Î¹âµé½»Âð³¹¡¦¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ë¤¢¤ë¼÷»ÊÅ¹¤Ç¡¢ÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¿ÍÊª¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÍºÀ±¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×
¡¡¤³¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÀ¾Éð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµÈ¸«ÂÀ°ì»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º»þÂå¤Î£¹Ç¯´Ö¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿µÈ¸«ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¸½ºß£´£µºÐ¤È¤Ê¤ëµÈ¸«»á¤Ï¡¢£±£¹£¹£¸Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤½¤Î¸å¡¢Æ±Î½¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¹â¡¦¾¾ºäÂçÊåÅê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òµÊ¤·¤¿ºÝ¤ÎµþÅÔÀ®¾Ï¹â¤ÎÀµÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Î©Ì¿´ÛÂç¡¢¥µ¥ó¥ï¡¼¥ÉËÇ°×¤ò·Ð¤Æ£²£°£°£µÇ¯¤ÎÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È£³½äÌÜ»ØÌ¾¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£µÆÃÓ¤ÎÆþÃÄ£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£°Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ËÅ¾¿È¤·À¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶Ã¤¤ÎºÆ²ñ¤ËµÆÃÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢µÈ¸«¤µ¤ó¤Îºî¤Ã¤¿¤ª¼÷»Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡£¤·¤«¤â¡¢Ì¾Å¹¡Ø£Î£Ï£Â£Õ¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡Ø£Í£á£ô£ó£õ£è£é£ó£á¡Ù¤Ç¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ë¶Ì»Ò¾Æ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¸ü¾Æ¤¶Ì»Ò¤Î°®¤ê£³´Ó¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¡£¤Þ¤¿¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÈ¸«»á¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£