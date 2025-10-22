この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された「【戸田の見解】iPhoneが折りたたみで成功するには。薄さなどはもう限界に近いでしょう。成功する方法を予測してみます」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、Appleの折りたたみスマートフォンの未来について熱く語った。

戸田氏はまず「折りたたみスマホの不責じゃないかと言われてますが、iPadがめちゃくちゃ強いんですよ」と、タブレット市場の現状を解説。iPadが人気ランキングを席巻していることを強調し、「iPadの薄型化モデルが折りたたみスマホの布石だ、という見方もあるが“僕はそんなことないと思っていて、不責ではない”」と独自の考察を示した。

さらに、「Appleが折りたたみスマホを出すなら2026年か2027年と言われているが、今から参入して成功できるのか？」という懸念に対して、「僕は成功すると思っていて、その理由をお伝えしたい」と言及。「iPhoneが折りたたみスマホを出すときにハードウェアで驚きを狙う必要はない。むしろ“畳んでいる時はiPhoneOS、開けばiPadOSが動く”というような、2つのOSの融合にこそ勝機がある」と提案した。

Android折りたたみスマホのタブレットモードについても戸田氏は「開いたとて、なんかよく分からないスマホとタブレットの中間になってる」と狙い所の弱さを指摘。逆に「AppleならiPhoneの折りたたみとして、開いた瞬間にフル機能のiPadOSとして使える。しかもApple Pencilに対応すれば“これは売れる”」と強い口調で断言した。

記事の締めくくりとして戸田氏は、「僕の感覚で言うと、iPadの折りたたみが出てきたら売れるんじゃないっていうのが僕の考えなんですよ」と繰り返し、「要はiPhoneの折りたたみなんだけど、実質iPadの折りたたみが出てきたらいいなと。2つのOSを活かす機会があるんじゃないか」と締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

iPhoneとGalaxyの折りたたみ、驚異の薄さ対決!
04:21

Appleが勝てる唯一の戦略とは?
09:35

メンバーシップ&ファンクラブのご案内

関連記事

【かっこいいね】ライバルより少し手ごろな折りたたみスマホ「motorola razr 60」をレビューします。完成度＆AIが向上していますよ

【かっこいいね】ライバルより少し手ごろな折りたたみスマホ「motorola razr 60」をレビューします。完成度＆AIが向上していますよ

 【辛口レビュー】Google製のセキュリティカメラ「Google Nest Cam 屋内用」をレビューします。見守りカメラ欲しい方はぜひ見てください

【辛口レビュー】Google製のセキュリティカメラ「Google Nest Cam 屋内用」をレビューします。見守りカメラ欲しい方はぜひ見てください

 【魅力的すぎ】なんとタッチ＆ペンに対応したデュアルモニターが登場！「EHOMEWEI XP 142PW 」は画質も上々のすごいモデルです

【魅力的すぎ】なんとタッチ＆ペンに対応したデュアルモニターが登場！「EHOMEWEI XP 142PW 」は画質も上々のすごいモデルです
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.30万人 3199 本の動画
戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube