【戸田の見解】iPhoneが折りたたみで成功するには。薄さなどはもう限界に近いでしょう。成功する方法を予測してみます
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで公開された「【戸田の見解】iPhoneが折りたたみで成功するには。薄さなどはもう限界に近いでしょう。成功する方法を予測してみます」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、Appleの折りたたみスマートフォンの未来について熱く語った。
戸田氏はまず「折りたたみスマホの不責じゃないかと言われてますが、iPadがめちゃくちゃ強いんですよ」と、タブレット市場の現状を解説。iPadが人気ランキングを席巻していることを強調し、「iPadの薄型化モデルが折りたたみスマホの布石だ、という見方もあるが“僕はそんなことないと思っていて、不責ではない”」と独自の考察を示した。
さらに、「Appleが折りたたみスマホを出すなら2026年か2027年と言われているが、今から参入して成功できるのか？」という懸念に対して、「僕は成功すると思っていて、その理由をお伝えしたい」と言及。「iPhoneが折りたたみスマホを出すときにハードウェアで驚きを狙う必要はない。むしろ“畳んでいる時はiPhoneOS、開けばiPadOSが動く”というような、2つのOSの融合にこそ勝機がある」と提案した。
Android折りたたみスマホのタブレットモードについても戸田氏は「開いたとて、なんかよく分からないスマホとタブレットの中間になってる」と狙い所の弱さを指摘。逆に「AppleならiPhoneの折りたたみとして、開いた瞬間にフル機能のiPadOSとして使える。しかもApple Pencilに対応すれば“これは売れる”」と強い口調で断言した。
記事の締めくくりとして戸田氏は、「僕の感覚で言うと、iPadの折りたたみが出てきたら売れるんじゃないっていうのが僕の考えなんですよ」と繰り返し、「要はiPhoneの折りたたみなんだけど、実質iPadの折りたたみが出てきたらいいなと。2つのOSを活かす機会があるんじゃないか」と締めくくった。
