何事にも知恵を絞る…「退団希望者がいない」と胸を張る藤井雄一郎監督が率いる静岡ブルーレヴズの画期的な仕組み

常に最善策を追い求めて

藤井雄一郎は効率を重んじる。瞬時に最善策を練る。

監督をする静岡ブルーレヴズではシーズン中、週に1度のメディアデーを設け、試合に向けた報道対応、テレビや雑誌などの個別インタビューも概ねこの日へ集約させる。

4月3日も然りだった。

県西部の磐田市内にある「ヤマハ大久保グラウンド」で、地元記者らに囲まれて語る。この対話が途切れると、輪に混ざっていた在京のライターに声をかける。

愛好家に馴染みの関西弁である。

「あとは今日、誰に聞くの？」

併設のクラブハウスで1対1のインタビューが予定されていた。本来ならばそのまま建物の2階の一室へ案内し、話し始めてもよさそうだったが、その記者が別の選手の声も聞きたそうなのを知って予定を変えた。

「どうやって帰る？ じゃあ、俺が浜松まで送ったる。取材はその時でええよな？」

世界に触れた「アイデアマン」

聞き手にとっては練習を引き上げてくるプレーヤーの声も拾えるうえ、指揮官との問答はチーム関係者が同席できない車中で実施できる。

願ったり叶ったりの状況に恐縮し、謝辞を述べたら、「これで、時間を節約できる」。そのほうが他の用事を済ませるのに都合がよいといった旨で返答し、気を遣わせなかった。

互いの用件が済んだ頃合いで「終わった？ 行こう」と、敷地の隅に停まっていたSUVに乗り込む。

「これ（車）は、弟の会社のな」

かねて予算の限られた宗像サニックスブルース（廃部）を率いてスリリングなラグビーを披露し、2023年までの約6年間は日本代表のスタッフとしてジェイミー・ジョセフ前ヘッドコーチをサポート。19年にはワールドカップ日本大会で史上初めて8強入りした。

いわば世界に触れたアイデアマンが静岡を訪れたのは2023年度から。助手席からの問いかけに応じたこの午後は、就任2季目の最盛期だった。

加盟するリーグワンが発足してから初の4強入りに近づいていて、その間、結果的にレギュラーシーズン1、2位となる前年度のファイナリスト2チームには通算3戦全勝。結局、リーグ戦を12チーム中4位で完走するまで、業界を盛り上げてゆく。

年間スケジュールの見直し

着任前は中位に甘んじていたクラブへ大胆な展開ラグビーを落とし込み、かつ、外国人枠と無関係に起用できる海外勢をフル活用したことで白星を積み上げていたのだ。その背景が、今度の問答の本題だった。

「去年は11月に来て（シーズン開幕直前期に合流）、結構、手探りやったよね」

切り出した内容は、1年目の反省をどう活かしているかについてだ。かつて教えたサニックスより専業のプロ選手が少ないのを認識したうえで、週間のスケジュールを見直していた。

「社員選手の疲労度のコントロールは、もう最後のほうは下手くそやった。今年はその辺もうまくいっている」

もうひとつに工夫したのは、年間のプログラム構成である。

開幕前のキャンプには、現在母国ニュージーランドに帰っているジョセフ、さらにはジョセフと仕事をしたことのある元ニュージーランド代表のベン・スミスを臨時コーチとして招いた。

独特の勤怠管理でチームの指揮を底上げ

ジョセフからゴール前の攻防についてレクチャーを受けるためだったが、目的は異なるところにもあった。

「合宿も、ただ場所だけを変えるのではなく、違うコーチも呼ぶ。（臨時コーチが）来たら、皆、楽しいやん？」

シーズンを通して参加するコーチングスタッフには、前年度にスポット参戦したジョン・ドネヒューを加えた。23年にはワールドカップフランス大会前の日本代表にも加わり、トップ級が音を上げたくなるタフなレスリング風セッションを課したものだ。

誰かひとりでも膝に手をつけば連帯責任で全員に罰を課す鬼軍曹タイプのこの人について、藤井は、独特の勤怠管理を施している。

母国からの遠隔レッスンと現場指導をミックスさせている。

筋力や走力を引き上げるアダム・キーンS＆Cコーチも、ドネヒューと同じ珍しい形で働いてもらっているようだ。

「外国人のコーチはフルタイム契約なんやけど、（適宜、母国に）帰らせているのね。（タフなスタッフが久々に）来たら、空気が変わるよね。そういうのが、欲しかった」

「辞める奴がおらん」ワケ

それもこれも、12月から翌年5月までという長丁場のバトルを首尾よく完走するための術なのである。ハンドルを切りながら言う。

「毎日、同じことをしていると、疲れてくるのね。頭が。そうなると、エナジーがなくなるよね。それをできるだけ元気な状態にするか（が大事）。練習って、イベントやから。皆、試合に出たいなか、出られない奴も楽しくやらせなあかん。そうしたら皆、モチベーションが上がる」

高速道路を経て浜松の下道に出た。月極で使っている駅前の立体駐車場の最上段エリアへ停車し、「コーヒー、飲もう」とふもとのカフェに入る。

着席してから話した一言は、「うち、辞める奴がおらんのよ」。移籍市場の活性化、年俸の高騰化が叫ばれる国内ラグビーシーンにあって、退団希望者が皆無だというのだ。

条件や環境を鑑みて新しいチームを探したがるプレーヤーのリストは毎年春ごろに水面下で周知されるが、自主的に新天地へ移りたい人がかくも限られるのは稀だ。

藤井は日頃から冗談交じりに「うち、お金ないから」と強調も、部内に根付くたたき上げ重視の文化、さらには、自身の着任後にできた給与システムのおかげで流出を防いでいると言いたげだ。

ウィンウィンの仕組みを創出

具体的には、責任企業であるヤマハ発動機から出向する社員選手への支払いに手を付けた。それぞれには、責任企業から支払われる基本給のほか、2021年に分社化された「株式会社静岡ブルーレヴズ」からの特別給を付与。後者の額は、出場試合や日本代表への招集などに応じて変動する。

ラグビー専業のプロ選手の年俸は、クラブが総額を付与する。それと比べれば、社員選手へのインセンティブは控えめとなる。

とはいえ、その報酬を受け取る社員選手は、そもそもベースの給料をヤマハから得ている。引退後に社業に専念できる立場でありながら、競技成績に応じたプラスアルファのフィーを手にできるわけだ。

運営側、被雇用者側にとってウィンウィンに映るような。藤井はざっくばらんに説く。

「（部員の）奥さんもハッピーや」

投資がすべてではないことを示すために

この件については別途、山谷拓志社長も説明してくれた。

あくまで選手にメリットをもたらし、各々にプロ意識を持ってもらうための取り決めだとし、こう補足した。

「ブルーレヴズは（前身の）ヤマハ発動機ジュビロ時代から、社員選手の比率は高いチームでした。独立分社化後はプロ選手を増やす案も出ましたが、ヤマハ側からは社員選手を大事にして欲しいという話もありました。ヤマハではラグビー部OBの社員が、海外赴任で活躍しているんです。ヤマハの考え方を尊重しながらラグビーの評価をする制度を作れないかと、藤井さんとも議論してきました。様々なシミュレーションをして、ヤマハの人事にも確認して、（現行の仕組みを始めた）。我々は、選手に選択肢を与えたいんです」

山谷氏はバスケット界でも旧日本バスケットボールリーグの栃木ブレックス（現・宇都宮ブレックス）、Bリーグの茨城ロボッツの運営母体で社長を歴任。ブレックスでは優勝を味わった。

経験上、強化予算と競技成績は比例するのが自然だと思う一方、巨額の投資がなくても頂点に立てるとも考える。今回も然りだ。

「能力の総和が『80』のチームが、『100』のチームに対抗しなければいけないとします。ここで大事なのはまず『80』を出し切ること。それには戦術を理解すること、不安、混乱をなくすこと。また疲れていないこと、（チーム内で）信頼関係があること、さらには、『100』のチームに『100』の能力を発揮させない戦略です。僕が藤井さんに（ブルーレヴズに）来て欲しいと思ったのは、論理的で、制約の中でも選手の能力を発揮させることができる方だと思ったからです」

悲願の日本一に届かなかった「理由」

フィールド内外で独創性を示し、躍進を遂げたブルーレヴズは、悲願の日本一を逃した。

初参加したプレーオフトーナメントで、レギュラーシーズン2勝0敗と勝ち越していたコベルコ神戸スティーラーズに敗れたのだ。

「その話、するか？」

苦笑いしたのは7月13日。神戸で日本代表の試合を解説した翌日、ラグビー専門誌が運営するYouTube番組に出演した。痛恨の閉幕を苦々しく振り返った。

過密日程を考慮し一部主力をベンチスタートとするなど、「色々と考えすぎた」のが反省点のようだ。

ちなみにそのチャンネルでは、ジャパンの収穫と課題、再来年以降に変わるリーグワンの外国人枠について、ホワイトボードを使ってレクチャー。特に後者に関しては、動画公開後に編集部あてに新しいレギュレーションの提案書まで送付した。

何事にも知恵を絞るのが性分だ。

