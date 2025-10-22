高市早苗首相は２１日、片山さつき氏（６６）を財務相、自民党総裁選を争った小泉進次郎氏（４４）を防衛相、林芳正氏（６４）を総務相、茂木敏充氏（７０）を外相にそれぞれ充てた。官房長官は木原稔氏（５６）。元宮崎県知事の東国原英夫氏は、高市内閣について、女性の起用が過去最多の５人に遠く及ばず、２人しかいなかったことに「女性少内閣（すくないかく）」と命名した。

東国原氏は、この日、閣僚名簿の発表を聞き、「え！？ 女性少内閣」と驚いた。

女性初の首相となった高市氏だが、入閣した女性は財務相の片山氏、経済安保相の小野田紀美氏の２人にとどまり、上川陽子元法相らの入閣は見送られた。日本維新の会からも入閣せず、自民党単独での組閣。自民はもともと女性の割合が少なく、当選回数を重ねていることが重要な指標となるため、そもそも大臣候補者が少ない現状もある。東国原氏は「人事は全体的に、総裁選で応援してもらった議員や派閥をバランス良く配置した印象だ。財務省出身で注文が多いことで知られる片山さんが、大臣としてどのように振る舞うか注目しています」と語った。

安倍晋三元首相の金融緩和策「アベノミクス」の影響を受けている高市氏は、積極財政派として知られる。首相選出前から株価は上昇を続けており、東国原氏は「株価高市内閣」ともネーミングした。今後、金融緩和により物価高が進行する懸念もあるが、「高市さんは年収の壁対策に着手するなど、まずは生活に直結する政策に取り組むのではないか」と指摘。「正直なところ、維新との政策はかなりトーンダウンしている。今後、時間が経過する中で有権者がどう評価するのか。年内はご祝儀相場で、党支持率や内閣支持率も若干回復するでしょう」との見通しを示した。