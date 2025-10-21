Windows 10¤Î¤Þ¤Þº£Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í¤Ø¡Ä¡£3,500±ß¤Ç10Âæ¤Þ¤Ç±äÄ¹²ÄÇ½¤Ë
ÁáµÞ¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤·¡ª
Windows 10¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤Â³¤±¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Microsoft¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡Ë¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ESU¡Ê³ÈÄ¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Microsoft¥¹¥È¥¢¤Ç3,500±ß
ÌµÎÁ¤ÇESU¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÅÐÏ¿ÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Microsoft¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ò¤â¤Å¤±¤¿Windows 10¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤¬É¬¿Ü¤Ç¤·¤¿¡£¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤Î¤Ï¡¢Windows¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÍ¸ú²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤«¤é¡¢¥í¥°¥¤¥ó»þ¤ËMicrosoft¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤À¤±¤ÇWindows 10¤ò»È¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢ESU¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¤¹¤é¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¸ø¼°¤ËµßÀ¤¼ç¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£Microsoft¥¹¥È¥¢¤Î¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡¢3,500±ß¤ÎÍÎÁÈÇ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ESU¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþÅ¬ÍÑ»þ¤³¤½¡¢Microsoft¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¥í¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤Þ¤Þ¡¢Windows 10¤ò°ÂÁ´¤Ë»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ì»þ¤·¤Î¤®¡Ä
ESU¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ìÅÙÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç10Âæ¤ÎPC¤ØÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌµÎÁ¤ÎÅÐÏ¿ÊýË¡¤Ë²Ã¤¨¡¢3,500±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¡¢ÍèÇ¯10·î13Æü¤Þ¤ÇWindows 10¤Î·ÑÂ³ÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ëÊÌ¤ÎÁªÂò»è¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤â¤·10Âæ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢1Âæ¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö350±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¤ÍøÍÑÎÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Windows 11¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤¢¤È1Ç¯¤Û¤ÉWindows 10¤ò»È¤¨¤ëÊ£¿ô¤ÎÆ»¤òÍÑ°Õ¤·¤¿Microsoft¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥µ¥Ã¥µ¤ÈWindows 11¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤È¤¨°ì»þ¤·¤Î¤®¤Ç¤â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÂç·ê¤Ï³«¤±¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»È¤¤ÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤â¤¦Windows¤«¤é¡ÖChrome OS Flex¡×¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Source: Microsoft