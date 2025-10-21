ダイソーで買って大成功！スマホの持ち運びの大正解見つけた！2WAYで使える便利なポーチ

ポケットがない服だと、スマホの持ち運びが不便。かといって、スマホショルダーは肩が凝るのが気になりますよね。ダイソーで見つけた『リュック用小物ポーチ（タッチ）』が、そんな悩みを解消してくれました！ポーチにスマホを入れたまま操作ができ、すぐにアクセスできるのが便利。2通りの持ち運び方ができて優秀ですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：リュック用小物ポーチ（タッチ）

価格：￥220（税込）

対応するスマホのサイズ（約）：最大6.8インチ

販売ショップ：ダイソー

スマホの持ち運びに便利すぎる！ダイソーの『リュック用小物ポーチ（タッチ）』

ダイソーといえば、ミニポーチの種類が豊富ですよね。特に、バッグにプラスすることで使い心地をアップさせてくれる、小物入れが充実しています。

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『リュック用小物ポーチ（タッチ）』。リュックに取り付けられる、スマホが入るサイズ感の小物ケースです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、アウトドアグッズ売場に陳列されていました。

最大で6.8インチのスマホに対応。スマホに加えて、コンパクトな小銭入れ程度なら収納可能です。

メッシュポケットが付いているので、スマホをしっかり固定させられるのがポイント！

前面が透明な素材なので、スマホをポーチに収納したまま操作が可能です。操作時の反応も良いです。

ただ、使い心地は悪くはないものの、正直なところ気になる部分はあります。

まず、透明部分がピンときれいに張られておらず、たわんでもたついています。そのため、スワイプ操作がしにくいです。

また、透明部分がスマホの画面にペタッとくっついてしまうため、スマホの出し入れがしにくいです。

便利なフックとベルトループ付き◎装着方法を選べるのも嬉しい！

ポケットがない服だと、スマホの持ち運びが不便に感じますよね。

かといって、スマホショルダーはブラブラして邪魔だし、首が凝るのがネック…。

その点この小物ケースはリュックに取り付けて持ち運べるので、両手もフリーになります。

フックとベルトループが付いているので、取り付け方を選べるのも嬉しいです！

フックを使用すれば、リュックのDカンやベルトに簡単に取り付けられます。

多少揺れますが、フックでしっかり装着できるため落下の心配はありません。

ベルトループを使用すれば、リュックの肩紐に取り付けることができます。これがかなり便利！

しっかり固定できて動きやすく、すぐにアクセスしやすいのが気に入りました。

色もシンプルなので、アウトドアシーンだけでなく通勤などにも使いやすいと思います。

今回はダイソーの『リュック用小物ポーチ（タッチ）』をご紹介しました。

何気に高機能なのに、220円（税込）とお手頃価格で購入できてしまうのも凄いです！スマホの持ち運びにお悩みの方に、とてもおすすめですよ。

気になった方は、早速ダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。