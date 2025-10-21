【拡大画像へ】

KADOKAWAは10月23日に「機動戦士ガンダムエイト」1巻を発売する。価格は880円。

「機動戦士ガンダムエイト」は、ガンダム総合誌「月刊ガンダムエース」の創刊24周年記念作品で、新たな時代を舞台とした「オルタナティブシリーズ」の完全新作。人類に残された最後のガンダム「ガンダムジリウス」と、そのパイロットのナオミ・スバルの戦いを描く。原案は矢立肇氏・富野由悠季氏、シナリオを鴨志田一氏、マンガを高木秀栄が手掛けている。

【あらすじ】

恒暦2026年。新世代の人類である『エイト』の少年ナオミ・スバルは外宇宙探査船『アトランティス』にいた。さらなる人類の発展のため、ナオミたちは遥かな外宇宙を目指すのだが……。完全新作「ガンダム」開幕！

【第1巻書影】

第1巻の発売を記念して、全国のアニメイトとアニメイト通販では「『機動戦士ガンダムエイト』1巻発売記念フェア」を10月23日から11月24日まで開催する。

期間中、対象商品を1冊購入するごとに、「月刊ガンダムエース」で表紙や巻頭カラーに使用されたイラストを使用した特典「B5サイズビジュアルボード（全2種）」が1枚もらえる。

さらにアニメイト池袋本店で「機動戦士ガンダムエイト」1巻を購入すると、「池袋本店限定ブロマイド（全1種）」ももらえる。

【特典：B5サイズビジュアルボード（全2種）】【特典： 池袋 本店限定 ブロマイド（全1種）】

(C)創通・サンライズ