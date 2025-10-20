¡ÚÈ½·è¡Û¤Þ¤µ¤Ëàµ´ÃÜ¤Î½ê¶Èá¡Ä½÷»ù5¿Í¤ò¡Öµã¤¤¤¿¤é»¦¤¹¡×¤È¶¼¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤·¤¿ÃË¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¡ÖºÛ¤¡×
ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùÃ×½ý¤Ê¤É£´¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Èï¹ð
¡Öµã¤¤¤¿¤é»¦¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾®³ØÀ¸¡Ê»ö·ïÅö»þ¡Ë¤À¤Ã¤¿½÷»ù¤ò¼¡¡¹¤È¶¼¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ÃË¤Ë10·î14Æü¡¢È½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÇÛÃ£¶È¡¦Í§Ìî¾¡Èï¹ð¡Ê33¡Ë¤ÏÅö»þ£·¡Á11ºÐ¤À¤Ã¤¿A¡ÁE¤µ¤ó¤Ø¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùÃ×½ý¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¡¢ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Î£´¤Ä¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀ®¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î²¼¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÆþ¤ì¤ÆÅð»£¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯10·î19Æü¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ò¶õ¤²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùÃ×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÍ§ÌîÈï¹ð¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¡ØÌ¼¤¬¼ã¤¤ÃË¤ËÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¡Ù¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤ÇÍ§ÌîÈï¹ð¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂáÊá¸å¡¢Í§ÌîÈï¹ð¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ê£¿ô¤Î½÷»ù¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï¡Ç24Ç¯11·î20Æü¡¢B¤µ¤ó¤ò¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
10·î14Æü¡¢ÀéÍÕÃÏºÛ¤ÇÍ§ÌîÈï¹ð¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£Í§ÌîÈï¹ð¤Ï¾å²¼¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¡¢ÀÄ¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÇÆþÄî¤·¤¿¡£Ë·¼çÆ¬¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤Ï165Ñ¤¯¤é¤¤¤À¤¬¸ªÉý¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡£Í§ÌîÈï¹ð¤ÏÀµÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾×Î©¤Ç¤½¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦¼ê¤Ë¤â¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¾Ú¸ÀÂæ¤ËºÂ¤ë¡£
¾¯½÷¤é¤Î¿´¤Ë¤âÉé¤ï¤»¤¿àÌþ¤¨¤Ê¤¤½ýá
ÃÓÅÄÃÎ»ËºÛÈ½Ä¹¤¬Í§ÌîÈï¹ð¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿È½·è¤Ï¡ÖÄ¨Ìò24Ç¯¡×¡Êµá·º28Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
ºÛÈ½Ä¹¤ÏÎÌ·º¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÎÀÅª¤ÊÇ§ÃÎ¤ä¹Í¤¨Êý¤ÏÁêÅö¤æ¤¬¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÏ¢¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï¡Ö³ÆÈï³²»ùÆ¸¤Î¿Í³Ê¤äÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ê¡¢¶²ÉÝ¿´¤ò¿¼¤¯¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¯¤¤ÉÔ²÷´¶¡¢¶þ¿«´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë°¼Á¡×¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï¡¢³ÆÈï³²»ùÆ¸¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿¿Ùõ¤ÊÈ¿¾Ê¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³ÆÈÈºá»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢ÀìÌç¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÀ°ÍÂ¸¤Î¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¹À¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òÎÌ·º¤Ë¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹¹À¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Î´Ö¤Ë£µ¿Í¤Î½÷»ù¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿Í§ÌîÈï¹ð¡£ÈÈ¹Ô¤Ï¤Þ¤µ¤Ëàµ´ÃÜ¤Î½ê¶Èá¤À¤Ã¤¿¡£
½÷»ù¤ÎÏÓ¤äÆ¬¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¿Í¤±¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤È¶¼¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è»£±Æ¡£¤µ¤é¤Ë°¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»¦¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¶¼¤·¤Æ¸ýÉõ¤¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¤½¤Î¤È¤¤Î¶²ÉÝ¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤ÈE¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÎ¾¿Æ¤Ë¤âÈï³²¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£E¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤ä¸¡»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢B¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²¿Í¤È¤âÎ¾¿Æ¤¬·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Í§ÌîÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤òÆÃÄê¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ª¤Î¤ì¤ÎÍßË¾¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÌþ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿Í§ÌîÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£10·î£²Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿Èï³²½÷»ù¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤È¶¯¤¤½èÈ³´¶¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¼¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤¬»¦¤µ¤ì¤ë¡×¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¡ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Æü¡ËÌ¼¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¡ÊÈï³²¤Î¤³¤È¤ò¡ËÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤é»¦¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥Þ¤¬»¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¤ÈÈó¾ï¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÉÔ¿³¼Ô¾ðÊó¤¬ÃÏ°è¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖÌ¼¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼Æ¨¤²Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈÈ¿Í¤Ï°ìÀ¸¤ò·ºÌ³½ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊB¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡Ë
¡ÖÌ¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÔ¿³¼Ô¾ðÊó¤¬¥á¡¼¥ë¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Ò¤É¤¯¶±¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Õºá¤¬¤¢¤í¤¦¤È¡¢·è¤·¤Æµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊC¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡Ë
¡ÖÈï³²¤ËÁø¤¦Á°¤ÎÌ¼¤Ï³°¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢³°¤ò½ÐÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¤¢¤½¤³¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤ê¤À¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â£±¿Í¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÌëÃæ¤Ëµã¤¤¤¿¤ê¶«¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊD¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡Ö·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ·Ù»¡½ð¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Î²èÁü¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´é¤âÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤â¡¢Ì¼¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÌ¼¤¬ÀÈÈºá¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¼¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤âÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¡Øº£ÅÙ¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤éÏÃ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¸å¡¢¾¯¤·¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢µã¤¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢»ö·ï¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊE¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¸ì¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤é¤ÎÈáÄË¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Í§ÌîÈï¹ð¤Ï¸øÈ½¤òÄÌ¤·¤Æ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¡½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÛÈë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿È½·è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ§ÌîÈï¹ð¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿Í§ÌîÈï¹ð¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÀµÌÌ¤È±¦¼ê¤Ë¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ÆÈï¹ð¿ÍÀÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î´Ö¡¢²¿¤é¤«¤Î´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸øÈ½¤Çºá¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¸ì¤é¤ºÌÛÈë¤òÄÌ¤·¤¿Í§ÌîÈï¹ð¡£¤¤¤Þ¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÈÈ¤·¤¿ºá¤Î½Å¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¹¹À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤»¤á¤Æ¤â¤ÎìÞºá¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¡ÖÈÈ¤·¤¿ºá¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡×¤ò²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÃ¸¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢²¿¤Î´¶¾ð¤âÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÃæÊ¿ÎÉ