保育園児5人の裸の写真を撮影・保存したとして、性的姿態等撮影や児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた30代男性の初公判が2月20日、京都地裁で開かれた。検察側は拘禁刑1年2カ月を求刑した。被告人は事件当時、保育士として勤務。被害児童はいずれも勤務先の園児だった。保護者から信頼されていた被告人はなぜ犯行に至ってしまったのか。法廷では、犯行の動機や背景が問われた。（裁判ライター・普通）●特定の園児を狙った犯行保釈