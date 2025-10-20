米国全土で「ノーキングス（No Kings・王はいない）」デモが続くなか、19日（現地時間）、ドナルド・トランプ米大統領は「彼らは私を王と呼ぶが、私は王ではない」と述べた。

この日放送されたFOXニュースのインタビューで、トランプ大統領は「民主党が政府のシャットダウン（業務の一時停止）をここまで長引かせているのは『ノーキングス』デモのせいだと思うか」という質問に「違う」と答えた。ただし、このインタビューは本格的なデモが始まる前の16日に事前収録された内容だ。

「ノーキングス」デモは、トランプ政権が進める▷米国内の治安維持を目的とした軍の動員 ▷司法判決の無視 ▷移民の大規模追放 ▷対外援助の削減−−などの政策が権威主義的だという批判意識から始まった。デモは前日、米国50州の主要都市で同時多発的に展開された。

トランプ大統領は「シャットダウン」事態について、「正直に言って、我々が今やっていることは、我々が望んでいなかった民主党のプログラムをなくすこと」としながら「これは民主党の失敗だ」と主張した。続けて「我々は各種現金支援や福祉プログラムのようなものを削減しており、永久に廃止する考え」とし「（民主党所属のチャック・）シューマー上院院内総務が15年間かけて勝ち取ろうとした200億ドル（約3兆円）規模の事業を今、我々は廃止している」と付け加えた。

民主党は、2010年に導入された米連邦医療保険プログラム「オバマケア」の補助金支給延長を主張し、共和党が提出した暫定予算案の処理に反対している。このため今月1日から連邦政府のシャットダウンが19日間続いている。

この日のインタビューでトランプ大統領は、米中貿易交渉に関連し、10月末に開催されるアジア太平洋経済協力（APEC）会議が開かれる韓国で、中国の習近平国家主席と会談する予定であることを改めて明らかにした。

また、中国によるレアアース（希土類）輸出統制措置に対抗する関税政策についても言及した。トランプ大統領は、11月1日から中国に対して100％の追加関税を課すと予告していた。この場合、中国製品の関税率は157％に達することになる。

司会者から「高関税は持続可能なのか」と問われると、トランプ大統領は「持続可能とは言えないが、今はその数字だ」とし「中国が私にそうした措置を取らせた」と語った。ただし、米連邦最高裁で関税賦課が違法と判断された場合には「そのようなことが起これば我々はお金を返さねばならない」と述べ、「もし最高裁が関税を撤廃するなら、それは我々の国家安全保障を奪うことになる」と主張した。