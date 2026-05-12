英プレミアリーグ第３６節トットナム１―１リーズ（１１日）日本代表ＭＦ田中碧が在籍するリーズは、トットナムと１―１の引き分け。プレミアリーグ残留を決めた。後半５分にトットナムＭＦテルに先制点を許したが、同２９分に得たＰＫをＦＷキャルバートルウィンが決めて追いついた。田中は５試合連続の先発として中盤３枚の一角でプレーし、後半アディショナルタイムに途中交代。１月から３月にかけて７試合連続のベンチ外も