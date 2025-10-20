志麻さんの“何にもつくりたくない日”のとっておきレシピとは？

“伝説の家政婦”として絶大な人気を誇り、多数のメディアに出演する一方、3人のお子さんのお母さんでもあるタサン志麻さん。そんな志麻さんが何度でも言いたいのは、「料理を頑張りすぎないで」ということだそう。

この度、『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』が20万部突破したことを記念して、「何もつくりたくない日は」より、これからの季節にぴったりなとっておきのレシピをご紹介します。

※『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』より再構成しています。

おしえて志麻さん！ 疲れていても、なんとかなるレシピが知りたいです。



手をかける時間の少ない料理を味方にしましょう！



たっぷり野菜のブレゼ

忙しい＝時短料理、と思われがちですが、私が何もつくりたくない日に重宝しているのは、こうした煮込み料理です。

調理時間の長さにびっくりするかもしれませんが、私は15分キッチンにつきっきりになるよりも、5分仕込んで30分はほかのことをしていたい。

でき上がるまでの間に、ほかの家事や子どもとの時間ができますから、忙しい人ほど、煮込み料理を味方につけるといいと思います。

材料（３～４人分）

鶏むね肉＊…1枚（350g）

白菜…1/4コ（750g）

にんじん…2本（300g）

ごぼう…1/2本（150g）

ベーコン（薄切り）…4枚（60g）

A （白ワイン…カップ3/4 水…カップ1/4 固形スープの素（洋風）…1コ）

好みのハーブ＊＊…適宜

■ 塩・黒こしょう（粗びき）・サラダ油



280kcal 塩分1.8g 調理時間40分

＊好みの肉でよい。鶏もも肉、豚ロース肉などもおすすめ。

＊＊ここでは、タイム（生）1枝、ローリエ1枚を使用。

1 鶏肉は両面に塩小さじ1/2強、黒こしょう適量をふる。鍋または大きめのフライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、鶏肉の皮側を下にして焼く。皮がこんがりと色づいたら上下を返し（写真a）、サッと焼いて取り出す。

2 白菜はザク切りにする。にんじんは1.5㎝厚さの輪切りにする。ごぼうはよく洗って皮ごと1.5㎝厚さの輪切りにし、サッと水にさらして水けをきる。ベーコンは長さを3～4等分に切る。

3 1の鍋またはフライパンに、にんじん、ごぼう、白菜の順に重ねる（写真b）。Aを加え1の鶏肉、ベーコンをのせ、あればハーブをのせる（写真c）。ふたをして中火にかけ、沸いたら弱火にして30分間煮る。鶏肉を食べやすく切り、野菜などとともに器に盛る。

写真a

鶏肉は皮をパリッと焼いてうまみを出して。油が気になる場合は適宜拭き取りましょう。

写真b

野菜は堅いものから順に重ねると、火が均一に通ります。好みの野菜でいいですが、根菜が多めなら水分を増やし、葉野菜が多めなら水分を減らすなど、野菜によって水分量は調整しましょう。

写真c

鶏肉やベーコンを野菜にのせてじっくり煮込み、肉のうまみを野菜にしみ込ませます。

煮込む時間も食材の種類や量によって調整してください。

タサン志麻（たさん・しま）

大阪あべの・辻󠄀調理師専門学校、同グループ・フランス校を卒業し、有名レストランでの研修を修了。帰国して老舗フレンチレストランなどで15年間勤務したのち、結婚を機に「素朴で温かいフランスの家庭料理の魅力を伝えたい」とフリーランスの家政婦に転身。家族構成や好みに応じた料理が話題を呼び、「予約のとれない伝説の家政婦」としてメディアで注目を集める。