全長5m超え！ トヨタ「3列“7人乗り”本格SUV」がスゴい！ 精悍「カクカクデザイン」×史上初「斬新ボディ」採用！ 超“静音”な新世代コンセプト「ランドクルーザーSe」市販化に期待大

トヨタが2023年10月、次世代SUVとして発表した「ランドクルーザーSe」は、本格四輪駆動車「ランドクルーザー（ランクル）」シリーズの未来を示すコンセプトモデルとして大きな注目を集めました。

いったいどのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「3列“7人乗り”本格SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

ランドクルーザーSeがお披露目されたのは、2023年10月の「ジャパンモビリティショー（JMS）2023」でした。

当時トヨタはこのランドクルーザーSeについて、「ランドクルーザーブランドの新たな魅力を拡大するために提案するモデル」と説明していました。

もっとも大きな特徴は、BEV（バッテリーEV：電気自動車）だという点にあります。

ボディサイズは、全長5150mm×全幅1990mm×全高1705mm、ホイールベースは3050mｍ。インテリアは公開されませんでしたが、3列シートレイアウトだといいます。

ランクルのフラッグシップモデル「ランドクルーザー300」（全長4985mm×全幅1980mm×全高1925mm、ホイールベース2850mm）よりも、全長とホイールベースは長い一方で、全高は220mmも低く、SUVとミニバンの中間のようなプロポーションとなっています。

乗車定員は7名で、名称にある「Se」はスポーツエレクトリックを意味しているそうです。

エクステリアは、まっすぐなラインとフラットで張りのある面を活かした、シンプルですがスタイリッシュなデザイン。

薄目のヘッドライトやグリルレスのフロントフェイス、大迫力の前後フェンダー、力強い8本スポークホイール＆大径タイヤなどは、その後に登場した「クラウンセダン」や新型「ES」、欧州向け「C-HR」や新型「RAV4」といった最新トヨタ車に通じる「次世代トヨタデザイン」の要素を感じさせます。

構造面では、従来のラダーフレーム（はしご型）ではなく、モノコック構造を採用している点が注目です。

トヨタによると「意のままに操ることができるハンドリングと、ラフロードも安心して走行できる走破性を両立させるため」とのこと。

モノコック化により軽量化と低重心化が実現し、バッテリーを床下に多く搭載できるため、室内空間を犠牲にせず全高を下げることができます。1705mmという低い全高は、この構造によって可能になったものです。

パワートレインのスペックやインテリアの様子など、未公開の部分が多数ありましたが、「BEVのランクル」というインパクトは強烈なものでした。

悪路をひたすら突き進むイメージが強いランクルだけに、「バッテリーEVのランクルなんて」と思ってしまうところですが、ランクルがBEVとなることにはメリットが少なくありません。

モーター駆動による圧倒的なトルク性能や、静粛で滑らかな走りは、内燃機関のランクルを超える可能性を秘めています。

市街地走行では静粛性が高く、快適性の面でも従来型より優れていると考えられます。

2025年6月23日、トヨタは欧州市場向け「ランドクルーザー250（欧州名：ランドクルーザー）」に新開発の48Vハイブリッドシステムを搭載することを発表しました。

「どこへ行っても必ず生きて帰る」ことを使命とし、内燃機関が絶対条件だった（と思われていた）ランクルですが、その常識も変わりつつあります。

トヨタは電動化技術を積極的に取り入れながら、信頼性・走破性・耐久性という本質を守りつつ、時代に合わせて進化を続けています。

※ ※ ※

こうした流れを踏まえれば、「ランドクルーザーSe」が市販化される可能性は非常に高いといえます。

10月末より開催予定の「JMS2025」で、この「電動ランクル」の続報が聞けるのか、期待が高まります。