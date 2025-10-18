¥¢¥¯¥¢¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ë¿·Å¬¹ç¡ªTV-KIT¡ÖTTV437¡×¤òÈ¯Çä¡Ã¥Çー¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¡Ã
¥Çー¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖTV-KIT¡×¥·¥êー¥º¤ÎÅ¬¹ç¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¡¢2025Ç¯9·î¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥È¥è¥¿ ¥¢¥¯¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖTTV437¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬Å¬¹ç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï³Æ2Ëü7280±ß¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆ±¾è¼Ô¤¬Âà¶þ¤·¤Ê¤¤¡ª²÷Å¬¡¦ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ëTV-KIT¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
TV-KIT¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ç¤â½ãÀµ¥Ê¥Ó¡Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤È¥Ê¥ÓÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¾è¼Ô¤¬Áö¹ÔÃæ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤ê¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¤ÎÀßÄêÁàºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤¿¤ê¤ÈÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤òºþ¿·¤·Âç¤¤¯°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿²þÎÉ¸å¤Î¥¢¥¯¥¢¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëTTV437¤Ï¡¢TV-KITµ¡Ç½¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥ÕÁàºîÍÑ¤Î¾®·¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡ÖTTV437¡ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡¢½ãÀµÉ÷¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡ÖTTV437B-D¡Ê¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡¢½ãÀµ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÁàºî¤Ç¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°µ¡Ç½¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖTTV437S¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¡£
½ãÀµÉ÷¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥¿¥¤¥×¤Ï¼ÖÎ¾¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Ûー¥ë¤Î¶õ¤¥¹¥Úー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¥¿¥¤¥×¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾®·¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÇ¤°Õ¤Î¾ì½ê¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¼ÖÎ¾¤Î»ÅÍÍ¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡£
TV-KIT¤Ï½ãÀµ¥Ê¥Ó¤Ë¥«¥×¥éー¥ª¥ó¤ÇÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼ÖÎ¾Â¦¤ÎÇÛÀþ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥¯¥¢¤ËTTV437¤òÁõÃå¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿ºÝ¡¢TV-KITµ¡Ç½¤¬¥ª¥ó¤Î¤È¤¤Ë¥Ê¥Ó¤Î¼«¼Ö°ÌÃÖ¤äLCA¡Ê¥ìー¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥È¡Ëµ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«¼Ö¥Þー¥¯¤ÎÆ°¤¤ÏTV-KIT¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤½ãÀµ»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀºÅÙ¤Ëº¹¤¬¤Ç¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡ÊÆ»Ï©´Ä¶¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤Ë¿Ê¹ÔÊý¸þ¤äÁö¹Ô¾ì½ê¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²»À¼°ÆÆâ¤¬²èÌÌÉ½¼¨¤Î»Äµ÷Î¥¤è¤ê¤â¶á¤¤µ÷Î¥¤Î²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë°ÆÆâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤·¤¿¤¤¡£
TV-KITµ¡Ç½¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½ãÀµ¥Ê¥Ó¤È¤·¤ÆÀµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ì»þÅª¤Ê¸íº¹¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤ÏTV-KIT¤Îµ¡Ç½¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ì¤ÐÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¬¹ç¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¡Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥ÓÂÐ±þ¡ËPlus 10.2¥¤¥ó¥ÁÁõÃå¼Ö¤Ç¡¢8¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¡Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥ÓÂÐ±þ¡ËÁõÃå¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¸½ºß¡Ë
¡Î¥È¥è¥¿ ¥¢¥¯¥¢Å¬¹ç¤ÎTV-KITÀ½ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡ÎÉÊÈÖ¡Ï
TTV437¡ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¥¿¥¤¥×¡Ë
TTV437B-D¡Ê¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥¿¥¤¥×¡Ë
TTV437S¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥¤¥×¡Ë
¡ÎÅ¬¹ç¼Ö¼ï¡Ï
¥È¥è¥¿ ¥¢¥¯¥¢
¡Ò·¿¼°¡§MXPK11¡¦16¡¡Ç¯¼°¡§2025Ç¯9·î～¡Ó
¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¡Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥ÓÂÐ±þ¡ËPlus¡Ê10.5¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ËÁõÃå¼Ö
¡Î²Á³Ê¡Ï
2Ëü7280±ß
¡ÖTV-KIT¡×¥·¥êー¥º¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó
https://www.datasystem.co.jp/products/tvkit_sr.html
¡ÒÊ¸¡á¥É¥é¥¤¥ÐーWebÊÔ½¸Éô¡Ó
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Çー¥¿¥·¥¹¥Æ¥à
TEL¡§086-445-1617
https://www.datasystem.co.jp
