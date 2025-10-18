この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「虫歯の治療！インプラント・ブリッジ・入れ歯など本当にいい詰め物・差し歯はどれなのかを歯医者が徹底解説します！」とのタイトルでハプラス歯科の木村隆寛氏が動画を公開。歯を失った時に悩むことが多いインプラント、ブリッジ、入れ歯の違いとそれぞれの利点・欠点について、歯科医院で日常的によく質問される内容を詳しく語った。



まず木村氏は「どれも一長一短があるので、患者さんご自身の状態や希望によって最適な選択肢は変わる」と前置きしながら、「ブリッジは保険適用されやすく、“保険でできる治療にしては見た目も良く安定して長持ちする”」ことをメリットに挙げた。しかし「健康な歯を削ることになるのは、やっぱり“ミスミス人間の歯にダメージを与える行為”」としてデメリットも強調。歯磨きの難しさや再治療が大掛かりになってしまうことについても、「あるブリッジにするなら犠牲にする覚悟、割り切りが必要」と重要な選択ポイントを提示した。



入れ歯については「患者さんのダメージが最も少なく、保険適応でコストも抑えられる」と解説。「ただ“噛み心地がよくない”、“違和感が強い”、“20%程度しか噛む力を発揮できない大型入れ歯だと顔の骨格やシワにも影響する”」など、デメリットも赤裸々に語る。「もっとも深刻なのは、入れ歯を入れることで自己肯定感やQOLが大きく下がること。“入れ歯のコンプレックスは想像以上に大きい”」との見解も示した。



インプラントの利点については「“両側の歯を削る必要がないという独自のメリット”が最大」とし、「よく噛めて違和感も少なく、見た目がとても自然」と評価する一方、「“費用がとても高額になる”“手術が必要で心理的ハードルも2大デメリット”」と現実的な注意点も呼びかけた。また、「インプラントの周囲に炎症が起きると大変なことになりやすいので、自己管理レベルはブリッジ・入れ歯よりもさらに高くしないといけない」とケアの重要性も強調。



「どれを選ぶか迷われているなら“まず焦らず2カ月考えてみてください”」。木村氏は最初に入れ歯を試すことも勧めながら、「喫煙者や中等度以上の歯周病患者はリスクを考慮してインプラントよりブリッジを」と説明。逆に「治療費にゆとりがあれば“初回はインプラントを選び、ダメになったらブリッジへ移行”という発想もある」と柔軟なプランを提案した。



動画の最後では「少しでも参考にしていただければ幸いです。コメントやチャンネル登録もお待ちしています」とまとめ、患者の不安に寄り添う姿勢を見せて締めくくった。