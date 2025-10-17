対戦成績を1勝3敗とした

■日本ハム 6ー0 ソフトバンク（17日・みずほPayPayドーム）

日本ハムは17日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンクとのクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦に6-0で勝利。対戦成績を1勝3敗（ソフトバンクのアドバンテージを含む）とした。

打線は初回、相手先発の上沢直之投手を捉えた。1番の水谷瞬外野手が右前打で出塁すると、捕逸と二ゴロで1死三塁のチャンスを作る。フランミル・レイエス外野手が四球を選び、郡司裕也捕手の犠飛で先制した。さらに4回にはレイエスのソロが飛び出し、2-0とした。

7回には山縣秀内野手のソロで加点した。さらに2死満塁のチャンスを作ると、郡司が走者一掃の適時二塁打を放ち、リードを6点に広げた。

投げては先発の伊藤大海投手が快投。8回まで毎回の11奪三振を記録し、5安打無失点の力投を披露した。

オリックスとのファーストステージを2連勝で勝ち上がった日本ハムは前日まで2試合で1得点しか奪えず痛恨の2連敗。ソフトバンクのCS突破に王手をかけられていたが、1勝を返した。（Full-Count編集部）