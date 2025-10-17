Mrs. GREEN APPLEが、2025年12月31日で“フェーズ2”を完結し、2026年1月1日より“フェーズ3”が開幕することを発表。あわせて、バンドデザインとバンドイメージカラーも公開となった。

これは、10月16日に『Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ』として行われたYouTube生配信にて発表されたもの。発表では、活動休止期間は設けず、大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）によるメンバー編成は変わらないとした。

また、“フェーズ3”の開幕後、夏頃に1カ月の長期休暇を取ることも発表。配信では、大森は「振り返ると“フェーズ2”ではお休みらしい休みもなかったので、まだ決めてるわけではないんですが、プライベートな時間として有意義な休養期間にしたいと思っております。」と語った。

“フェーズ3”のバンドデザインとバンドイメージカラーの発表に際し、大森は「“フェーズ2”では目的地を定めて、目的地に向かって進んでいく期間でした。振り返ると、たくさんの素敵な景色を見せてもらいましたが、次の“フェーズ3”では、これまで築いてきたものをしっかりと守りながら、ミセスのいまを、目的地ではなく『現在地』を大切にする期間にしていきます。その表現をバンドデザインに落とし込みました。」とし、「“フェーズ1”、“フェーズ2”で作り上げたミセスを守りながら、アップデートしていきます。」とコメントした。

さらに、2026年6月9日にファンクラブ『Ringo Jam』が開設10周年を迎えるにあたり、ファンクラブアプリを通じて新たなサービスを提供する。新サービスでは、“フェーズ2”で出演したテレビ番組や音楽専門誌のインタビュー記事の一部を期間限定で見ることが可能となる。

加えて、2026年秋頃に、『ANTENNA』以来約3年振りのオリジナルアルバムをリリースすることも発表。配信内で、若井は「ご存じのとおり、僕たちはベストアルバム『10』のリリース後も新曲を発表してきました。大森は僕たちの目から見ても常識を超えたスピードで楽曲を書き続けて、“フェーズ3”の約3年9ヶ月のあいだに書き上げた曲はなんと、先日発表になったドキュメンタリー映画の主題歌「Variety」も含めて37曲という、メンバーの僕から見ても驚くような楽曲数です。リリースのペースは変わりますが、我々は早くも来年のドラマや映画などの主題歌の準備を始めています。」と語った。

藤澤も「もちろんこのオリジナルアルバムには、『10』の発売以降の楽曲たちも収録する予定です。このアルバムでは、バンドを組んだばかりの頃の、スタジオに入って楽器鳴らして楽しい！音を合わせて楽しい！…みたいなバンドのワクワク感を詰め込んだアルバムにできたらなと、僕たち自身がワクワクできるようなアルバムを作っていけたらなと思っていますので、ぜひ、来年のオリジナルアルバムを楽しみに待っていてください。」と呼びかけた。

配信の最後に、大森は「ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。僕たちにとって、『フェーズ』を変えるということは、ミセスをより永く続けていくためにも、必要なことです。たくさんの方々に聴いていただけている事実、それももちろんありがたいのですが、決して数の多さではなく、ひとりひとりの皆さんの生活に、僕たちの音楽がもっと寄り添えるように精進していきたいと思います。“フェーズ2”では本当にたくさんのことを勉強させていただきました。それを踏まえて“フェーズ3”ではより深く音楽を届けたいと思っています。そして何よりも大切なことは、大森が大森であること、藤澤が藤澤であること、若井が若井であること、ミセスがミセスであり続けることだと思っております。残りの“フェーズ2”を、そして“フェーズ3”開幕を、思い切り楽しんでいただけたらと思います。引き続き、Mrs. GREEN APPLEを、どうぞ宜しくお願い致します。」と締め括った。

（文＝リアルサウンド編集部）