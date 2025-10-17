¡Ú²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¥Þ¥ó£Õ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎGK¤ÏÃ¯¤«¡©¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î
À¤³¦¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º
¡ÚÂè35²ó¡Û¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¡×½Ö´Ö¤À¡£À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤ÎÇôÃ«½¨¼ù»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè35²ó¤Ï2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö¼é¸î¿À¡×¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥»¡¼¥Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬Àµ³Î¤À¤«¤é¤À¡£Ã¸¡¹¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¤â°ìµéÉÊ¡£GK¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤¹¤Ù¤Æ·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¡¿1970Ç¯10·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ï¥¦¥È½Ð¿È¡¡photo by Getty Images
¡¡¥Ï¥¤¥¯¥í¥¹¤òÃúÇ«¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤®¡¢¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤âÆñ¤Ê¤¯¥»¡¼¥Ö¡£¥Õ¥£¡¼¥É¤ÏÎ¾Â¤È¤â¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ëº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥ó¥Ì¡¦¥é¥á¥ó¥¹¡Ê23ºÐ¡¿Á°¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿7Àá¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¡¢Âè°ìGK¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥À¥Ó¥É¡¦¥Ç¡¦¥Ø¥¢¡Ê34ºÐ¡¿¸½¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ë¤Ï»ê¶áµ÷Î¥¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë¿À¤¬¤«¤êÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¶¹¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¡Ê29ºÐ¡¿¸½¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¡Ë¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä¼è¤êÊÁ¤¬¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤âÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤¦¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë¡Ê27ºÐ¡Ë¤ÏGK¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤µ¤ì¤ë°Ò°µ´¶¤òÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÎÌ¾¼ê¤¬µî¤Ã¤Æ¤«¤é14Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦£Õ¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ÎÌ¾¼ê¤È¤Ï¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÎÀµGK¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¡Ö¥ª¡¼¥é¡×¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤Ë·ã¹â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ã¸¡¹¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ï¿×Â®¡¢¤«¤ÄÅª³Î¡£198cm¤ÎÄ¹¿È¤òÍø¤·¤¿¥¯¥í¥¹ÂÐ±þ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú19ºÐ¤Þ¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎFW¤À¤Ã¤¿¡Û
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦£Õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2005Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÈUEFA¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤À¤¬¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ç¤ÏÆ°ÂÎ»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬±½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥é¥à¢ª¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤È¤â»×¤¨¤ë¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤GK¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Ï35ºÐ¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ°ÂÎ»ëÎÏ¤¬¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡35ºÐ¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡©¡¡Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤«¤é¥â¥Î¤ò¸À¤¨¡×
¡¡¼þ°Ï¤Î»¨²»¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬Çö¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬»º¤ó¤ÀÌ¾Çì³Ú¤Ï¡¢¼«¤é¤Î´ãÎÏ¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥®¥°¥¹¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥³¡¼¥ë¥º¡¢¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¡Ö·Å´ã¡×¤Ë¶¸¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¼Â¤ËÀµ³Î¤À¡£Èù¡Ê¤Ó¡Ë¤ËÆþ¤êºÙ¡Ê¤µ¤¤¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó½¤Àµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥»¡¼¥Ö¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£Áê¼êFW¤È¤Î1ÂÐ1¤Ç¤â¹øºÕ¤±¤»¤º¡¢¥´¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê²²ÉÂ¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶þ¶¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬µ´¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÁê¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¤«¤ï¤¹Âµ»¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï19ºÐ¤Þ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥É¥ë¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤À¡£Ì£Êý¤ÎÂ¤â¤È¤ËÇÛ¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢Èà¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦£Õ¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚCL·è¾¡¤Ç¼é¸î¿À¤¬ÄÁ¤·¤¯ÒöÓ¬¡Û
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿2005Ç¯¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦£Õ¤Ï¡¢¿¼¹ï¤¹¤®¤ëGK¿ÍºàÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1999Ç¯¤Ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤¢¤È¡¢GK¤Î¥ì¥Ù¥ëÄã²¼¤¬¤¢¤¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥ì¥¤¥â¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Û¡¼¥Ö¡Ê1996Ç¯¡Á2002Ç¯¡Ë¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¹¥Ë¥Ã¥Á¡Ê1989Ç¯¡Á1991Ç¯¡¢1999Ç¯¡Á2001Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Æ¥º¡Ê2000Ç¯¡Á2004Ç¯¡Ë¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¡Ê2003Ç¯¡Á2007Ç¯¡Ë¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡Ê2005Ç¯¡Á2010Ç¯¡Ë¡¢¥È¥Þ¥·¥å¡¦¥¯¥·¥å¥Á¥ã¥¯¡Ê2006Ç¯¡Á2012Ç¯¡Ë......¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥¿¥¤¡¼¥Ó¡Ê1999Ç¯¡Á2000Ç¯¡Ë¤ÏÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥È¥ó¥Í¥ë¤·¡¢¥í¥¤¡¦¥¥ã¥í¥ë¡Ê2001Ç¯¡Á2005Ç¯¡Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤¹¤ë¡ÊVAR¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤æ¤¨¤Ë¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡Ë......ÓË¸Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥ä¥Ä¤é¤À¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦£Õ¤È¤â¤¢¤í¤¦Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¤è¤¯¤â¤³¤³¤Þ¤Ç²¼¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤ÎÎàµ©¡Ê¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¡Ë¤Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ëÂàÃÄ¸å¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ò3²óÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢GK¤ÎÎÏÉÔÂ¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉÔ°Â¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤¬°ìÁÝ¤¹¤ë¡£2005-06¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½2°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¤¬¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¡£2008-09¥·¡¼¥º¥ó¤Î14»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È21¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçµÏ¿¤À¡£¤½¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡¡2007-08¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î·è¾¡¤ÏPKÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥Æ¥ê¡¼¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÉñÂæ¤ÏÆÃ°Û¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ë²×¡Ê¤µ¤¤¤Ê¡Ë¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤«¤é¤Ïµ¤Éé¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ë¥³¥é¡¦¥¢¥Í¥ë¥«¤Î¥¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÇÁá¤¯±¦¤ËÈô¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¡£´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ö¼é¸î¿À¡×¤¬ÄÁ¤·¤¯ÒöÓ¬¤·¤¿¡£¡Ú21À¤µª¤Ç¤âÉ¬¤º½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡Û
¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï»Ë¾åºÇ¶¯¤À¡×
¡¡9¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎCLÀ©ÇÆ¤Ë¶»¤òÄ¥¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦£Õ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¸ø¼°Àï266»î¹ç½Ð¾ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°1²ó¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×3²óÍ¥¾¡¡£¿ô¡¹¤Î±É¸÷¤ËºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦£Õ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎGK¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ð¥ë¥Æ¥º¤È¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤â²Ã¤¨¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÎÂç¤Ê¤ëÀèÃ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÎé¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£¥Ð¥ë¥Æ¥º¤Ï¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤¬»¶¸«¤·¡¢¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¶¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Ë°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¡£¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î°Ò°µ´¶¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢Èà¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤Ê¤ëFW¤ò²¿¿Í¤âÌÜ·â¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¶¯µ¤¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¤â¥Ó¥Ó¤é¤»¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¼ã¼ê¤¬¡ÖÆ¦Éå¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤òÈ¯¾É¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Ï²º¤ä¤«¤À¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÏÃúÇ«¤Ç¡¢¥ß¥¹¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´²ÍÆ¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ç¤â¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤òÂç¤¤¯¾å¤Þ¤ï¤ê¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÃË¤³¤½¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U»Ë¾åºÇ¹â¤ÎGK¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¡£
¡¡2011Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ°úÂà¡£ÍâÇ¯¤«¤é¸ÅÁã¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤äCEO¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢2023Ç¯5·î¤ËÍ×¿¦¤«¤é¤âÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë´µ¤Ã¤¿Ç¾½Ð·ì¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯ÌÌ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¸ø»»¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¥Ã¥¯¤ÎÀºÅÙ¤ä¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ê¤É¡¢¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎGK¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤ÏÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òGK¤¬¼ê¤Ç°·¤¦¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Î¤Ï¤·¤ê¤Ë¡¢Èà¤À¤±¤ÏÍªÁ³¤È¡¢¤à¤·¤í³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¹¿È¤Î¥ª¥é¥ó¥À¿ÍGK¤Ï¡¢21À¤µª¤Ç¤âÉ¬¤º½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡£