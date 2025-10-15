この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルでアートの魅力を発信するアートテラー・らちさんが、『歴史に学ぶ未来予測―AI時代にクリエイティブを生み出す方法を考えてみた』と題した特別講演会の模様を公開した。動画冒頭、らちさんは「デザイナーやアーティストの卵たちに向けて、未来どんな表現者になっていくべきかを歴史の視点を交えて一緒に考えたい」と語り、学生やクリエイター志望者に向けた熱意ある語り口で講演をリードした。



講演ではグスタフ・クリムトの作品や、ルネサンス期の美術の歴史を例に挙げながら、「クリムトは男性を四角、女性を丸で表現した。こうした独自表現は、表面の下に何があるかを見つめる“知識の広さ”から生まれてきた」と分析。さらに、「真実を発見するには、表面に現れるものの下に何があるか見なければならない」とクリムトやウィーンの芸術家たちの思想を引用し、知見の幅が新しい発想につながることを力説した。



また、ウィーン分離派やルネサンスのプロトンアカデミーについても言及。「知識の広さを充実させたからこそ、職人としての技量だけでは到達できなかった表現や時代を切り拓けた」と話し、歴史のなかの“異分野融合”の重要性を解説。時代背景や社会変化が新しい美術やデザインを生みだした事実に触れる一方、「美術史の面白さは、戦争や経済の裏側で文化がどう発展してきたかという“アナザーストーリー”が見える点」と独自の視点で語った。



現代に生きるクリエイターへもエールを送る。「今の時代はどんなところからでも知識を広げることができる。自分の専門を深めつつ、興味のある分野へも一歩踏み出してみて」と呼びかけ、「全部じゃなくていい、自分が興味があるところだけ」と柔軟な姿勢の大切さも強調。「クリムトは私たちに、知識の広げ方や自分なりの表現の探し方を教えてくれている」と締めくくり、更なる未来志向の学びを応援する言葉で動画を結んだ。