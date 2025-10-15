¤É¤Ã¤Á¤¬¡ÈÀµ¤·¤¤¥È¥Ã¥×¡É¤ÎÆ°¤¡©µ×¡¹¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ç¤â¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½Ð¤¹¥³¥Ä
ÍÂ¼ÃÒ·Ã¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡ーÉ¬ÆÉ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£
ÍÂ¼¼«¿È¡¢»ºµÙ¤ä°é»ù¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç»Å¾å¤²¤ë〝¤¤¤í¤Ï〞¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¤¥áー¥¸¤É¤ª¤ê¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡ª
»Å»ö¤Ê¤É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Îý½¬»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î³ÎÎ¨¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë½àÈ÷¡×¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï30Ê¬¤Ç¤Ç¤¤¿½àÈ÷±¿Æ°¤ò¡¢ºÇ¶á¤Ï£²»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÂ¼¡£ËèÆü¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¼ó¸ª¤Ê¤É¤Î¥³¥ê¤¬ËýÀ²½¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¥±¥¬¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ë¤â½àÈ÷¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡ÊÍÂ¼¡Ë¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò1ÅÙ¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä³Î¼Â¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬〝µ×¡¹¤Ç¤â¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤〞¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡Ú½ÀÆðÀ¡Û¶»¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë
¡ÖÁ´¿È¤ò¤Û¤°¤¹¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶»¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¤È¤¯¤Ë¥Þ¥¹¥È¡ª¡×¤ÈÍÂ¼¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¡¢¸ª¤¬Æâ´¬¤¤Ë¤Ê¤êÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¸ª¹Ã¹ü¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÎÇ±Å¾ÉÔÂ¤äÁ°·¹»ÑÀª¤òÊø¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Û¤°¤¹¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤è¤¦¡£
¸ª¹Ã¹ü¤¬Æ°¤±¤Ð¥¯¥é¥Ö¤Ï¥é¥¯¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤ë(¡»)¡£
ÏÓ¤ÇÌµÍý¤ä¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¼ó¤Ê¤É¤òÄË¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ(¡ß)
¡Ú¾åÈ¾¿È¡Û¡ÖÏÓ¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¿¶¤ë
µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò〝¿¶¤ë〞´¶³Ð¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼êÀè¤äÂÎ´´¤Ê¤ÉÎÏ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤ËÍê¤ë¤Î¤ÏNG¡£¿¶¤êÃÙ¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê¥¢ー¥à¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ëÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×(ÍÂ¼)¡£
¼ê¸µ¤òÁá¤¯Æ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¡£¥À¥Õ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤ò¥ー¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢º¸±¦¤ËÏÓ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤ÏÓ¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡£¥ï¥¤ò³«¤±¤º¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÏÌÌ¤ÈÊÂ¹Ô¤Ë¤Ê¤ë°ÌÃÖ¤Þ¤Ç²ó¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ÎÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡£
¡Ú²¼È¾¿È¡ÛÂ¤Î³°Â¦¤òÉâ¤«¤»¤Æ¡ÖÆâÅ¾¶Ú¡×¤ò»È¤¦
²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¡¢Æ°¤«¤·Êý¤Ï¡ÈÂÎ½Å¤Î¤«¤±Êý¡É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥åー¥º¤ÎÆâÂ¦¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤Æ¡¢³°Â¦¤òÃÏÌÌ¤«¤éÉâ¤«¤»¤Æ¹½¤¨¤ë¤È¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Â¤ÎÆâÂ¦¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡£º¸±¦¤Ø¤Î¥¹¥¨ー¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê²óÅ¾±¿Æ°¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡×(ÍÂ¼)¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÆâÅ¾¶Ú¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤ÈÂ¤ÎÆâÂ¦¤¬¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ªー¥Ðー¥¹¥¤¥ó¥°¤äÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡²¼È¾¿È¡¦¾åÈ¾¿È¡¦½ÀÆðÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ°ì¤Ä¤º¤Ä²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÍÂ¼ÃÒ·Ã
¡ü¤¢¤ê¤à¤é¡¦¤Á¤¨¡¿1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£159cm¡£JLPGA¥Ä¥¢ーÄÌ»»14¾¡¡Ê¥á¥¸¥ãー1¾¡¡Ë¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ëLADY GO CUP¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¿ÔÎÏ¡£ÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÊì¡£
¹½À®¡á²¬ÅÄ¹ëÂÀ
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡á¥¨ー¥¹¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥ÖÀÖºä¡¢¼è¼ê¹ñºÝ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô